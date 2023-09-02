رئيس الدولة ونائباه يهنئون رئيس فيتنام بذكرى اليوم الوطني لبلاده

المصدر: وام

ت + ت - الحجم الطبيعي

بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"، برقية تهنئة، إلى فخامة فو فان ثونغ رئيس جمهورية فيتنام الاشتراكية، بمناسبة ذكرى اليوم الوطني لبلاده.

كما بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء وزير ديوان الرئاسة، برقيتي تهنئة مماثلتين، إلى فخامة فو فان ثونغ رئيس جمهورية فيتنام الاشتراكية.

وبعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، برقيتي تهنئة مماثلتين، إلى معالي فام مين تشين رئيس وزراء جمهورية فيتنام الاشتراكية.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز