23 سبتمبر .. انتهاء فصل الصيف وانخفاض عام في درجات الحرارة

المصدر: أبوظبي ـ البيان

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تبدأ درجات الحرارة في الانخفاض التدريجي خلال شهر سبتمبر خاصة أثناء الليل وخلال النصف الثاني منه، حيث يبدأ فصل الخريف فلكيا فى الثالث والعشرين من سبتمبر بتعامد الشمس على خط الإستواء ثم بعد ذلك تتجه ظاهريا جنوبا نحو مدار الجدي.

وذكر المركز الوطني للأرصاد أن سبتمبر الذي يعد الشهر الأخير من أشهر الصيف حيث يضعف ويتراجع تأثير المنخفض الهند الموسمي تدريجياً، مع استمرار تأثر الدولة بامتداد منخفضات حرارية من وسط الجزيرة العربية يصاحبها رياح نشطة نسبيا مثيرة للغبار قد تؤدي إلى تدني مدى الرؤية الأفقية أحيانا.

فيما تظل الفرصة مهيأة لتكوّن السحب الركامية المصحوبة بسقوط الأمطار خاصة على المنطقة الشرقية، وقد يمتد تأثيرها إلى بعض المناطق الداخلية من الدولة، وكان أعلى كمية أمطار مسجلة خلال سبتمبر بمقدار 86.4 ملم في جبل حفيت عام 2006.

وبحسب المركز الوطني للأرصاد تسود الرياح الجنوبية الشرقية مع نهاية الليل وأوقات الصباح، تتحول إلى شمالية غربية خلال فترة الظهيرة والمساء بتأثير دورة نسيم البر/البحر.

وتزداد نسبة الرطوبة في الهواء قليلا خلال هذا الشهر مقارنة بشهر أغسطس خاصة مع النصف الثاني منه، ويبلغ متوسط الرطوبة النسبية 49 % ونتيجة لذلك تزداد فرص تكون الضباب/ الضباب الخفيف على مناطق متفرقة من الدولة.

وتظل المناطق الشرقية من الدولة وخاصة الجبلية منها، تحت تأثير المنخفض الهندي الموسمي، مما يؤدي إلى تكون سحب ركامية ,رعدية ممطرة، وقد يمتد تأثيرها إلى الداخل مسببة هطول أمطار مختلفة الشدة.

وتشير الإحصائيات المناخية، إلى أن متوسط درجة الحرارة يتراوح ما بين 32 و 34 درجة مئوية ومتوسط درجة الحرارة العظمى ما بين و 38 و 41 درجة مئوية، ومتوسط درجة الحرارة الصغرى ما بين 26 و 29 درجة مئوية.

وسُجلت أعلى درجة حرارة 51.1 درجة مئوية في مخيرز عام 2016، كما سُجلت أقل درجة حرارة على جبل جيس عام 2015 والتي بلغت 16.5 درجة مئوية.

وبلغ متوسط سرعة الرياح 11 كم/ساعة، وأعلى سرعة رياح 83.9 (كم/ س) في قرنين سنة 2021، أعلى هبه رياح 109.3 (كم/س) في مطار العين سنة 2008

فيما بلغ متوسط الرطوبة النسبية العظمى خلال شهر سبتمبر ما بين 68 % إلى 87 %، متوسط الرطوبة النسبية الصغرى ما بين 17 % إلى 29 %

وأعلى سنة تكرر فيها حدوث الضباب خلال السنوات الماضية كان في سنة 2014 حيث كان عدد تكرار حدوث الضباب 14 أيام ضباب و 12 أيام ضباب خفيف.

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