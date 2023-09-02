الجمعيات الخيرية.. ريادة في دعم تعليم أبناء الأسر المتعففة

المصدر: رأس الخيمة – أحمد أبوالفتوح

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أكدت الجمعيات والمؤسسات الخيرية في دولة الإمارات، الحرص على دعم ومساعدة طلاب العلم وتشجيعهم على استكمال مسيرتهم التعليمية، من خلال برامج المساعدات التي تشمل الدعم المادي والعيني .

مسؤولية

وقال سعيد مبارك المزروعي نائب مدير عام جمعية «بيت الخير» في دبي إن الجمعية تولي أهمية خاصة لدعم طلاب المراحل الدراسية، حيث استكملت الجمعية استعداداتها لتنفيذ برنامجها السنوي «تعليم» لدعم الطلبة من أبناء الأسر المواطنة والأقل دخلاً من الملتحقين بالمدارس والجامعات، من خلال أفرعها الخمسة في دبي والفجيرة ورأس الخيمة وعجمان وحتا، مشيراً إلى أن ما أنفقته الجمعية على الطلبة المحتاجين خلال العام الدراسي 2022 - 2023 قد بلغ 7 ملايين و476 ألف درهم.

وأشار إلى أن المبلغ الذي قدم للأسر المتعثرة في استكمال تعليم أبنائها توزع بين مبلغ 5.1 ملايين درهم أنفقت لتسديد الرسوم المدرسية عن أبناء الأسر المعسرة في مختلف المراحل، ومبلغ 1.7 مليون درهم لتسديد الرسوم الجامعية عن الطلبة المحتاجين للدعم حتى يستكملوا تحصيلهم الدراسي، بالإضافة إلى 566 ألف درهم أنفقت لتوفير مستلزمات دراسية وأجهزة إلكترونية وقرطاسية لدعم الطلبة من أبناء الأسر المواطنة والمتعففة الأقل دخلاً.

ولفت نائب مدير عام جمعية «بيت الخير» إلى أن مجموع ما أنفقته الجمعية على التعليم خلال السنوات الخمس الأخيرة بلغ أكثر من 35 مليون درهم، ذهبت لأكثر الناس حاجة ممن عانوا من العجز في دفع رسوم مدارس وجامعات أبنائهم .

رسالة إنسانية

وأكد محمد جكة المنصوري، أمين عام مؤسسة رأس الخيمة للأعمال الخيرية، حرص المؤسسة على دعم المسيرة التعليمية لمختلف طلاب المراحل الدراسية، ومساندة جهود مؤسسات الدولة في دعم الأسر المتعففة وتشجيعهم على مواصلة أبنائهم المراحل الدراسية وتخطي التحديات المادية، سيراً على نهج قيادتنا الرشيدة بهدف الارتقاء بالمنظومة التعليمية وتعظيم رسالة دولة الإمارات الإنسانية، لافتاً إلى أن عدد المستفيدين من مساعدات الرسوم الدراسية خلال العام الدراسي الماضي، بلغ 1017 طالباً وطالبة في جميع المراحل التعليمية.

وأضاف إن حجم المبالغ التي أنفقتها المؤسسة خلال العام الدراسي 2022 – 2023 بلغ 4.3 ملايين درهم، مؤكداً أن مشاريع المؤسسة تمثل ثمرة طيبة لتعاون أصحاب الأيادي البيضاء الذين يتجاوبون معنا بهدف إدخال الفرحة في قلوب الأسر المتعففة ومواصلة أبنائهم مسيرة تعليمهم من دون انقطاع .

تبرعات

من جهته، أكد عبدالله سعيد الطنيجي الأمين العام لجمعية الإمارات برأس الخيمة أن الجمعية قدمت مساعدات تعليمية استفاد منها ما يقارب 75 أسرة بمبلغ 361 ألف درهم، يشمل دفع رسوم مدرسية وجامعية للطلاب المتعسرين، مشيراً إلى أن حملة التعليم التي أطلقتها الجمعية تستهدف المساهمة في دفع الرسوم الدراسية وشراء الحقائب المدرسية وأجهزة الكمبيوتر لمساعدة الطلاب في استكمال مسيرتهم التعليمية، وقدم قسم الكفالات والرعاية الإنسانية مبلغ 75000 درهم لشراء قرطاسية وأدوات المكتبة استفاد منه 350 يتيماً داخل الدولة، بالإضافة إلى سداد الرسوم الدراسية للأيتام داخل الدولة بمبلغ 360 ألف درهم استفاد منه 120 يتيماً.

كما أكد الطنيجي استمرار جهود الجمعية في دعم طلاب العلم خارج الدولة من خلال بناء 22 فصلاً دراسياً تم تجهيزها بكل المستلزمات في 5 بلدان أفريقية وآسيوية، انطلاقاً من إيمانها بأهمية التعليم في الدول التي تعاني شعوبها من نقص البنية التحتية، سيراً على نهج قيادتنا الرشيدة في الاستثمار بالإنسان أينما وجد.

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