11810مشاريع لـ«دبي الخيرية» في 20 دولة

المصدر: دبي - رامي عايش

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أعلنت جمعية دبي الخيرية عن حصيلة المشاريع الخيرية والإنسانية والتنموية التي نفذتها خارج الدولة في النصف الأول من العام الجاري، والمبالغ التي خصصتها لها، والدول المستفيدة منها. وقال أحمد السويدي، المدير التنفيذي للجمعية، لـ«البيان»: نفذت الجمعية 11810 مشاريع في 20 دولة آسيوية وأفريقية وأوروبية بتكلفة إجمالية وصلت إلى 43 مليوناً و860 ألف درهم، مشيراً إلى أن عدد المستفيدين من هذه المشاريع مجتمعة بلغ مليوناً و176 ألف شخص.

تنوع

وأضاف: السويدي المشاريع الخارجية التي نفذتها الجمعية تنوعت بين بناء مساجد ومدارس ومستوصفات طبية ومساكن فقراء ومراكز تحفيظ القرآن، عطفاً على حفر آبار مياه، و«سقيا الماء»، ومشاريع الرعاية الصحية والوقف الخيري والأسر المنتجة ودعم التعليم، وأخرى عامة.

أما الدول المستفيدة من هذه المشاريع فهي السنغال، والصومال، والنيجر، والهند، وإندونيسيا، وأوغندا، وبوركينافاسو، وتوجو، وساحل العاج، وطاجيكستان، وغانا، وغينيا كوناكري، وقيرغيزستان، ومالي، وكمبوديا، ومصر، وملاوي، وموريتانيا، والبوسنة، وبنغلاديش.

وقال المدير التنفيذي إن دبي الخيرية تنفذ العديد من المشاريع الخيرية والتنموية المستدامة التي تعكس نهج الإمارات قيادةً وشعباً في مد يد العون والمساندة إلى الشعوب التي تنقصها مثل هذه المشاريع التي تسهم في نشر تعاليم ديننا السمحة، وبث روح التكافل الاجتماعي، وتعزيز قيم المحبة والعطاء والتسامح.

وثمن السويدي علاقات الشراكة الممتدة بين الجمعية والمتبرعين، سواء كانوا مؤسسات أو شركات أو أفراداً، مقدراً ثقتهم بالجمعية وبجهودها المتواصلة في جمع الصدقات والزكاوات وتوزيعها على مستحقيها وفق آليات محوكمة تخضع للرقابة والمتابعة المتواصلة حفاظاً على حقوق كل من المتبرعين والمستفيدين.

وأكد أن الجمعية ترعى مساهمات وتبرعات أهل الخير والمحسنين عبر التدقيق والمتابعة المستمرة لتنفيذ تلك المشاريع، لضمان التنفيذ بالمواصفات المعتمدة وفي المدد الزمنية المتفق عليها مع الهيئات الخارجية المعتمدة.

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