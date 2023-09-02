انطلاق معرض الصيد والفروسية بأبوظبي اليوم

المصدر: أبوظبي - مصطفى خليفة

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تنطلق، صباح اليوم، فعاليات الدورة الـ20 من المعرض الدولي للصيد والفروسية (أبوظبي 2023)، بمشاركة 1200 شركة وعلامة تجارية من 65 دولة، بتنظيم من نادي صقاري الإمارات، ويستمر حتى الجمعة المقبل، تحت رعاية سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، ممثل حاكم أبوظبي في منطقة الظفرة، رئيس نادي صقاري الإمارات. ويشارك صندوق محمد بن زايد للمحافظة على الطيور الجارحة في المعرض باستعراض نتائج جهوده العالمية التحويلية عالية التأثير في منغوليا وبلغاريا.

ويسلط الضوء على مبادرته للحد من صعق الطيور الجارحة بالكهرباء التي انطلقت في منغوليا باستخدام الصقر الحر المهدد بالانقراض، إذ يهدف الصندوق إلى إلهام الزوار والضيوف والعارضين بمختلف مستوياتهم ودفعهم إلى الإسهام في مبادرات مماثلة لإنقاذ الطيور الجارحة من الصعق بالكهرباء.

كما تشارك لجنة إمارة أبوظبي لانتخابات المجلس الوطني الاتحادي 2023 التابعة للجنة الوطنية للانتخابات في فعاليات المعرض بهدف نشر الوعي بأهمية الانتخابات ودورها في تفعيل دور المجلس الوطني الاتحادي وتمكينه.

ومع انطلاق الحدث سوف يشهد زوار هذا العام أكثر من 200 نشاط وفعالية ستُقام في أروقة المعرض، وكذلك أعلن معرض أبوظبي الدولي للصيد والفروسية المزيد من المُسابقات التراثية والفنية والثقافية المُتخصّصة في دورته الجديدة، وتمّ رصد 64 جائزة لها.

وأكد ماجد علي المنصوري رئيس اللجنة العليا المنظمة للمعرض الأمين العام لنادي صقاري الإمارات، أنّ المعرض حقق نجاحاً نوعياً في دورته الجديدة مع مُشاركة ما يزيد على 1200 عارض وعلامة تجارية من 65 دولة على مساحة نحو 65 ألف متر مربع، وبذلك فقد تضاعف عدد العارضين منذ الدورة الأولى 25 مرّة، وتوسّعت مساحة المعرض 12 ضعفاً، كما زادت أعداد الزوار بنحو 4 مرّات، ليتجاوز عددهم أكثر من 120 ألف زائر من 125 جنسية في الدورة الماضية، وذلك إضافة إلى مُشاركة ما يزيد على 400 عارض من دولة الإمارات في دلالة واضحة على تأسيس ونمو قطاع خاص وطني فاعل ينهض بصناعة قطاعات المعرض المتنوعة.

وبالتعاون مع الاتحاد العالمي للصقارة والمحافظة على الطيور الجارحة، يُنظّم نادي صقّاري الإمارات مؤتمر «استدامة الصقارة.. مواجهة تحدّيات القرن الحادي والعشرين»، كما يُنظّم المعرض مؤتمر «دور وسائط الإعلام في صون الصقارة والتراث الثقافي غير المادي». وتُعد المزادات الفريدة من نوعها التي يُنظّمها المعرض فرصة ثمينة للتعرّف من قُرب إلى بعضٍ من أهم ركائز التراث الإماراتي والعربي والتقاليد الأصيلة.

ويشارك نادي تراث الإمارات في فعاليات الدورة العشرين من معرض أبوظبي الدولي للصيد والفروسية، وتأتي المشاركة في إطار جهود النادي من أجل الربط بين تراث دولة الإمارات وحاضرها ومستقبلها تحقيقاً لأهداف الاستدامة، إذ يضيء جناح النادي على الثراء والتميز الحضاري الذي يتمتع به التراث الإماراتي، ويبرز أصالته وخصوصيته عبر الفعاليات والورش التي يقدمها. ويشارك نادي غنتوت لسباق الخيل والبولو في فعاليات الدورة الـ20 من المعرض الدولي للصيد والفروسية، لإطلاع الزوار على أهداف النادي المستقبلية، وتوجهاته الجديدة الخدمية والمجتمعية والرياضية والاستثمارية.

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