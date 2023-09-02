رئيس الدولة يبحث ونائب رئيس الوزراء الكويتي علاقات البلدين الأخوية الراسخة

المصدر: أبوظبي - وام

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استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، الشيخ أحمد فهد الأحمد الصباح نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع في دولة الكويت الشقيقة.

ونقل إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان - خلال اللقاء الذي جرى في قصر الشاطئ - تحيات أخيه الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت الشقيقة، وتمنياته لدولة الإمارات مزيداً من التقدم والازدهار.. فيما حمّل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، الشيخ أحمد فهد الأحمد تحياته إلى أمير دولة الكويت وتمنياته له بدوام الصحة والسعادة ولبلده وشعبه الشقيق مزيداً من الرخاء والرفعة.

وبحث سموه والشيخ أحمد فهد الأحمد العلاقات الأخوية الراسخة بين البلدين وسبل دعمها وتعزيزها في مختلف المجالات، بما يلبي تطلعاتهما وشعبيهما الشقيقين إلى التنمية والازدهار، إضافة إلى التنسيق والتعاون المشترك بين دولة الإمارات والكويت في الجوانب المختلفة.

كما استعرض الجانبان خلال اللقاء عدداً من القضايا ومستجدات الأوضاع الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك وتبادلا وجهات النظر بشأنها.

حضر اللقاء، سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء وزير ديوان الرئاسة، وسمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي، وسمو الشيخ حمدان بن محمد بن زايد آل نهيان، ومعالي الشيخ محمد بن حمد بن طحنون آل نهيان مستشار الشؤون الخاصة في ديوان الرئاسة، ومعالي الشيخ حمدان بن مبارك آل نهيان، ومعالي محمد بن أحمد البواردي وزير دولة لشؤون الدفاع، ومعالي خليفة شاهين المرر وزير دولة، والفريق الركن عيسى سيف بن عبلان المزروعي رئيس أركان القوات المسلحة، والدكتور مطر النيادي سفير الدولة لدى دولة الكويت. كما حضره الوفد المرافق لوزير الدفاع الكويتي، وجمال الغنيم سفير الكويت لدى الدولة.

وكان الشيخ أحمد فهد الأحمد الصباح نائب رئيس مجلس الوزراء وزير دفاع في دولة الكويت الشقيقة، وصل إلى البلاد أمس، وكان في استقباله لدى وصوله إلى مطار الرئاسة في أبوظبي سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي.

ورحب سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان بالشيخ أحمد فهد الأحمد الصباح وتبادلا الأحاديث الودية التي تعبّر عن عمق العلاقات الأخوية بين البلدين وشعبيهما الشقيقين.

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