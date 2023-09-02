«الفجيرة العلمي» يشارك بمهرجان المخترعين في إندونيسيا

المصدر: (الفجيرة - وام )

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يشارك نادي الفجيرة العلمي في مهرجان يوم المخترعين، الذي يقام في مقاطعة بالي الإندونيسية في الفترة من 16 إلى 19 سبتمبر الجاري، ضمن أهداف النادي الاستراتيجية للمشاركات الخارجية من خلال 3 ابتكارات في مجال توصيل الأدوية بطائرات بدون طيار والرافعة الذكية وربوت جامع الكرات.

يترأس الوفد المشارك في المهرجان سيف المعيلي، رئيس مجلس إدارة نادي الفجيرة العلمي، وعضوية م. أحمد عبدالقادر، مشرف تقني، والطلبة أحمد المسماري وسالم اليليلي وحمد المسماري.

وقال سيف المعيلي: إن مشاركة النادي في المحافل الدولية تعتبر قيمة مضافة لمنتسبيه للاطلاع على أحدث التقنيات الحديثة ومنافسة المبتكرين من مختلف دول العالم بابتكارات عمل عليها النادي خلال الفترة الماضية بما يواكب التحولات الرقمية المتسارعة.

وأضاف: تتمحور مشاركة النادي في معرض ومسابقة للابتكارات والاختراعات في مجال التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي من خلال 3 ابتكارات للنادي، التي يعمل عليها المشرفون والطلبة بهدف تعزيز الدور الإيجابي للشاب الإماراتي في الفعاليات الدولية في مجال الابتكار.

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