«الجندي»: «نوابغ العرب» بيئة حاضنة للعلوم

المصدر: (أبوظبي - وام)

ت + ت - الحجم الطبيعي

أصدرت مجلة الجندي التابعة لوزارة الدفاع عددها رقم 596 لشهر سبتمبر 2023، حيث تناولت المجلة في عددها الجديد، باللغتين العربية والإنجليزية، بالبحث والتحليل، عدداً من القضايا والموضوعات الحيوية وأهم الفعاليات والأخبار المتعلقة بوزارة الدفاع والقوات المسلحة الإماراتية.

وجاءت كلمة الجندي تحت عنوان «نوابغ العرب»، حيث قالت فيها: إن دولة الإمارات نجحت خلال نصف قرن من الزمن في التحول من دولة تعتمد على الصيد البحري التقليدي والنفط إلى دولة تستوعب كل الطموحات وتصنع المعجزات عبر الاستثمار في ثروتها البشرية (الإنسان)، الذي تعتبره أثمن ما لديها.

وأكدت المجلة أن إطلاق مبادرة «نوابغ العرب»، يرسخ نهج الإمارات الذي يستهدف توفير بيئة حاضنة للعلوم والمعارف والتكنولوجيا المتقدمة، عبر استقطاب العقول والمواهب ودعمها، للمشاركة في ابتكار الحلول المرتبطة بعلوم المستقبل، والمعتمدة على الذكاء الاصطناعي.

ويرصد العدد الجديد للمجلة أبرز الأحداث السياسية والعسكرية والأمنية، وأخبار جديد السلاح والتطورات العلمية والتكنولوجية التي وصلت إليها التقنيات الحديثة والذكاء الاصطناعي في المجال العسكري.

وأفردت المجلة مساحات من صفحاتها لاستعراض آراء وتحليلات نخبة من الكتاب الإماراتيين والعرب للحديث عن مختلف القضايا والأمور التي تهم القراء

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز