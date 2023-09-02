شرطة دبي تنظم «ملتقى المتعاملين الشباب» لتطوير خدماتها

المصدر: دبي - البيان

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أكد اللواء الدكتور عبد القدوس عبد الرزاق العبيدلي، مساعد القائد العام لشرطة دبي لشؤون التميز والريادة، أن شرطة دبي حريصة جداً على إشراك المتعاملين والاستماع إلى مقترحاتهم لتصميم وتطوير الخدمات التي تقدمها للمجتمع، وخصوصاً فئة الشباب، والذين توليهم القيادة الرشيدة اهتماماً بالغاً في كل القطاعات وتأخذ بأفكارهم ورأيهم في صناعة المستقبل.

جاء ذلك خلال كلمته الترحيبية التي ألقاها في ملتقى المتعاملين الشباب الذي نظمه مجلس القيادات الشابة في شرطة دبي، في فندق «والدورف أستوريا مركز دبي المالي العالمي»، بمشاركة وحضور أكثر من 100 من المتعاملين الشباب من مختلف الجنسيات، وأعضاء المجلس، بهدف مناقشة سبل تطوير الخدمات التي تقدمها شرطة دبي للمجتمع وزوار الإمارة.

مستقبل الخدمات

ورحب اللواء العبيدلي بالمشاركين في الملتقى، مشيراً إلى أن شرطة دبي مرت بمراحل عدة، دأبت خلالها على تحقيق التطلعات المستقبلية لقيادتنا الرشيدة التي جعلت رفاهية الإنسان وخدمته هدفاً لها، فسارعت شرطة دبي إلى مواكبة التطور والنمو السريع للإمارة التي أضحت إحدى أهم المدن العالمية، بسمعتها وريادتها ومكانتها المتقدمة، فطورت استراتيجيات عمل مرنة تتماشى مع التقدم المتسارع والذكي في التقنيات، وسخرت الموارد البشرية والممكنات بهدف خدمة المجتمع وتوفير الأمن والأمان له وتقديم خدمات ذكية تفوق توقعات المتعاملين، ونهجت على إشراك المجتمع في تطوير ورسم مستقبل الخدمات.

شراكة مجتمعية

من جانبها قالت المهندسة سلامة الفلاسي، رئيس مجلس القيادات الشابة بشرطة دبي: إننا اليوم في ملتقى المتعاملين الشباب الذي جاء بتوجيه من معالي الفريق عبدالله خليفة المري القائد العام لشرطة دبي، وبمتابعة من السادة مساعدي القائد العام، سعداء بأن المجتمع هو الشريك الدائم لنا والأهم في رسم مستقبل الخدمات وتطويرها، فبكم وبأفكاركم ومشاركتكم نطور ونحسن ونرفع من كفاءة الخدمات، وهو هدفنا من لقاء اليوم.

وأوضحت أن شرطة دبي حريصة كل الحرص على تقديم خدمات راقية للمتعاملين، الأمر الذي يستدعي تقديمها بجودة عالية، وبسرعة وسهولة ويسر، ما يعكس السمعة الحضارية الريادية لشرطة دبي، ودورها السباق في ضمان إسعاد المجتمع وتعزيز الأمن والأمان وجودة الحياة لمجتمع دبي والزوار، وإننا نتطلع ومن خلال لقائنا بشريحة واسعة من متعلمي شرطة دبي من فئة الشباب، من الذين كانت لهم تجارب ومعاملات وخدمات حصلوا عليها من مختلف القنوات الذكية في شرطة دبي، الخروج بأفكار ومقترحات تدعم استدامة تطوير الخدمات المقدمة للمجتمع.

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