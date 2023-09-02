100 % أتمتة قطاعات بلدية أبوظبي

المصدر: (أبوظبي - وام)

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أنجزت بلدية مدينة أبوظبي في النصف الأول من العام الجاري، أتمتة ملفات قطاعاتها وإداراتها كافة وبنسبة بلغت 100 % وذلك في إطار مشروع التحول الرقمي الذي تنفذه.

وحققت البلدية إنجازات نوعية في النصف الأول من السنة الجارية 2023، وخصوصاً في ما يتعلق بالأتمتة والأرشفة الإلكترونية لملفاتها، وكذلك البرامج والدورات التدريبية لرفع كفاءة الموظفين؛ إذ بلغ عدد الملفات التي تمت أتمتتها 685 ألفاً و333 ملفاً، إضافة إلى أتمتة إجراءات تقييم أداء المقاولين والموردين على نظام أوراكل بدلاً من النماذج الورقية، وتحقيق مؤشرات أداء بنسبة 100 %.

ونظمت بلدية مدينة أبوظبي، مئات الدورات والبرامج التدريبية لموظفيها في النصف الأول من سنة 2023، تضمنت 651 دورة رقمية في منصة كورسيرا، و321 دورة متطلباً وظيفياً، و469 دورة تدريبية لرفع الكفـاءات، و53 ورشة متنوعة للموظفين، فضلاً عن تدريب 520 موظفاً ضمن برنامج البيئة والصحة والسلامة.

واستضافت البلدية في الأشهر الستة الأولى من العام الجاري 43 متدرباً من طلاب الجامعات، وتابعت 20 خطة خريج متدرب، و37 خطة لمنتسبي الخدمة البديلة، و33 خطة لنقل المعرفة، و164 خطة تحسينية لرفع الأداء، و118 تقييماً لموظفي عقود الاستشاري، إلى جانب تقييم 35 خريجاً متدرباً، ومنح 32 طلباً للخروج الدراسي.

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