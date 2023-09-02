«إسعاد شرطة دبي» توسع دائرة خدماتها بباقة من العروض

المصدر: دبي- البيان

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وقع مركز بطاقة إسعاد في القيادة العامة لشرطة دبي، ودو، التابعة لشركة الإمارات للاتصالات المتكاملة (eitc)، مذكرة تعاون، يحصل بموجبها حاملو بطاقة إسعاد على باقة من العروض الحصرية التي تقدمها الشركة.

وقع الاتفاقية من جانب شرطة دبي، اللواء خبير خليل إبراهيم المنصوري، مساعد القائد العام لشؤون البحث الجنائي، ومن جانب دو، أحمد علي بورحيمه، مدير إدارة تنفيذي للعلاقات الحكومية في دو، بحضور منى العامري، رئيس مركز بطاقة إسعاد، ونائبها العقيد مسعود الحماد، وعدد من الضباط والأفراد من كلا الجانبين، في نادي ضباط شرطة دبي.

وأكد اللواء خليل المنصوري، أن توقيع هذه الاتفاقية، يأتي استكمالاً للجهود التي يبذلها فريق مركز بطاقة إسعاد بتوجيهات من معالي الفريق عبد الله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي، حرصاً على تعزيز علاقات الشراكة بين المركز والمؤسسات والشركات في القطاعات الحكومية وشبه الحكومية والخاصة، بما يعزز الجهود نحو تقديم خدمات بجودة عالية تلبي احتياجات حاملي البطاقة وترقى لمستوى توقعاتهم، موجهاً شكره إلى شركة الإمارات للاتصالات المتكاملة، على تعاونهم المستمر وحرصهم على تقديم خدمات متميزة إلى حاملي بطاقة إسعاد.

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بدوره، قال أحمد بورحيمة، مدير إدارة تنفيذي للعلاقات الحكومية في دو: «يسرنا توقيع مذكرة التعاون مع مركز بطاقة إسعاد في القيادة العامة لشرطة دبي لتزويد حاملي بطاقة إسعاد بمجموعة من خدماتنا وعروضنا الحصرية لتحسين تجاربهم وتعزيز مستوى سعادتهم، ويأتي توقيع هذه المذكرة تماشياً مع التزامنا المستمر بتعزيز أوجه التعاون مع مختلف المؤسسات والجهات الحكومية بما يساهم في تحقيق أهدافنا المشتركة والهادفة إلى الارتقاء بسعادة ورضا الموظفين ومختلف فئات المجتمع في دبي ودولة الإمارات».

وبموجب مذكرة التعاون الجديدة، يحصل حاملو بطاقة إسعاد على خصم حصري بنسبة 40% على مجموعة مختارة من باقاتPower من دو والتي توفر بيانات محلية غير محدودة.

من جانبها، أكدت منى العامري، أن توقيع مذكرة التعاون يأتي التزاماً بالنهج الذي يسير عليه فريق عمل مركز بطاقة إسعاد، في استقطاب أفضل وأرقى الخدمات والحسومات والعروض محلياً وعالمياً، والوصول بمستوى البطاقة إلى الريادة في كافة القطاعات التي تقدمها البطاقة.

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