«الشؤون الإسلامية» تناقش استعدادات موسم الحج المقبل

المصدر: (أبوظبي - وام)

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بحثت الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف مع أصحاب حملات الحج، خلال ورشة عمل، الاستعدادات لموسم الحج المقبل 1445هـ/2024م. وشارك في الورشة محمد سعيد النيادي، مدير عام الهيئة، وطالب محمد الشحي، المدير التنفيذي للشؤون الإسلامية، وراشد المزروعي، مدير إدارة الحج والعمرة، وعبيد الزعابي، مدير فرع الهيئة في عجمان، بجانب فريق عمل إدارة الحج والعمرة. وأكد النيادي، خلال الورشة، ضرورة الاستفادة من التجارب السابقة في التطوير والارتقاء بمنظومة الخدمات ذات الأولوية المقدمة للحجاج، وناقش معهم أبرز التحديات السابقة ورؤيتهم لتجاوزها، داعياً للبدء في وضع خطة للموسم القادم 1445هـ/2024م، على أن تكون رحلة الحاج مواكبة لرؤية قيادتنا الرشيدة وتوجهات حكومة دولة الإمارات.

واستعرض المراحل الرئيسية لتنظيم موسم الحج القادم ورحلة الحاج منذ بداية التسجيل وحتى عودته إلى أرض الوطن سالماً، إضافة إلى أهم المقترحات التي تسهم في التطوير لتحقيق سعادة الحاج.

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