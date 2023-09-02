حاكما عجمان والفجيرة يعزيان سلطان عُمان في وفاة رحمة البوسعيدية

المصدر: عجمان - وام

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بعث صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي، عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان، وصاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي، عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة، برقيتي تعزية إلى أخيهما صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق، سلطان عمان الشقيقة، عبّرا فيهما عن خالص تعازيهما وصادق مواساتهما في وفاة رحمة بنت حمود بن أحمد البوسعيدية.

تعزية

كما بعث سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي، ولي عهد عجمان، وسمو الشيخ ناصر بن راشد النعيمي، نائب حاكم عجمان، وسمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي، ولي عهد الفجيرة، برقيات تعزية مماثلة إلى صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق، سلطان عمان الشقيقة.

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