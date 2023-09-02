الإمارات وفيتنام تمضيان قدماً للتوصل إلى اتفاقية شراكة اقتصادية شاملة

المصدر: أبوظبي - وام

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أكد نغوين مانه توان سفير فيتنام لدى الدولة مضي دولة الإمارات العربية المتحدة وفيتنام قدما في مفاوضاتهما من أجل التوصل إلى اتفاقية شراكة استراتيجية اقتصادية شاملة تصب في صالح البلدين وشعبيهما الصديقين.

وشدد سفير فيتنام على التوصل إلى اتفاقية شراكة استراتيجية اقتصادية شاملة مع الإمارات هذا العام عبر المحادثات الجارية بين البلدين حالياً ما يعزز العلاقات الثنائية الراسخة بالتزامن مع الذكرى الثلاثين لإقامة العلاقات الدبلوماسية بين الدولتين الصديقتين.

ونوه بهذه المناسبة بعمق علاقات الصداقة والتعاون بين الدولتين، والتي أكد أنها شهدت تطوراً كبيراً على الصعد السياسية والدبلوماسية والتجارية والاستثمارية في الأعوام الأخيرة.. مشيراً في هذا الصدد إلى الزيارات المتزايدة المتبادلة لكبار مسؤولي البلدين، والتي أسهمت بدورها في تعزيز العلاقات الثنائية بدءاً بالزيارة التي قام بها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، للعاصمة بنوم بنه العام 2007 وآخرها زيارة ثي آنه شوان نائب الرئيس الفيتنامي لدولة الإمارات العربية المتحدة وزيارة سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية لفيتنام هذا العام.

وأشار السفير إلى أن التعاون الاقتصادي الثنائي بين البلدين شهد نمواً كبيراً منذ العام 1993 مع تكثيف الزيارات الرسمية والوفود التجارية المستمرة بين الجانبين ما عزز من حركة التبادل التجاري وحركة الاستثمار.

وفيما يتعلق بالاستثمار في مجال الطاقة النظيفة والمتجددة أوضح أن البلدين الصديقين تعهدا بالقضاء على الانبعاثات الكربونية بحلول عام 2050 ما يفتح المجال واسعاً أمام تعزيز التعاون بينهما في مشروعات الطاقة المتجددة والنظيفة بما في ذلك الطاقة الشمسية وطاقة الرياح والهيدروجين.

وعبر عن ثقته بأن مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ «COP28» الذي يعقد خلال الفترة من 30 نوفمبر إلى 12 ديسمبر من العام الجاري في مدينة «إكسبو دبي» سيشكل منصة دولية مهمة للتباحث والتحاور من أجل التوصل إلى حلول لظاهرة التغير المناخي ما يصب في صالح البشرية جميعها، منوهاً في هذا الصدد إلى أن وفداً فيتنامياً رفيع المستوى سيشارك في هذا الحدث الدولي المهم.

وأكد السفير الفيتنامي أن تعزيز مسيرة التعاون بين دولة الإمارات العربية المتحدة ورابطة بلدان جنوب شرق آسيا (آسيان) يعد دافعاً قوياً لتعزيز العلاقات بين البلدين.

كانت دولة الإمارات قد حصلت على عضوية شريك حوار في الرابطة عام 2022 في الوقت الذي تعتبر فيه الدولة مركزاً تجارياً إقليمياً ما يعزز أهميتها الاقتصادية واللوجستية والاستراتيجية للرابطة.. فيما تعتبر فيتنام أهم شريك تجاري لدولة الإمارات في دول جنوب شرق آسيا في عام 2022.

ويعمل حوالي 3500 فيتنامي في الإمارات ، معظمهم في مجالات البناء والأعمال الميكانيكية وبناء السفن وصناعات الخدمات.

وبلغ حجم التجارة غير النفطية بين الجانبين 29.4 مليار درهم (نحو 8 مليارات دولار) في عام 2022.

فيما نمت تجارة السلع الأخرى غير الهواتف المحمولة وملحقاتها إلى 46 في المائة ارتفاعاً من أقل من 36 في المائة في عام 2019 ليبلغ إجماليها 13.5 مليار درهم (ما يعادل أكثر من 3.5 مليارات دولار أمريكي) العام الماضي بزيادة 9 % عن عام 2021 وبنمو 34 و26% عن عامي 2020 و2019 على التوالي.

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