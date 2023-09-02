«الخارجية» تتسلم أوراق سفير النرويج والبراءتين القنصليتين لسويسرا وبلغاريا

المصدر: (أبوظبي، دبي - وام)

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تسلم سيف عبدالله الشامسي، وكيل وزارة مساعد لشؤون المراسم في وزارة الخارجية، نسخة من أوراق اعتماد أولاف ميكلابست، سفير مملكة النرويج لدى الدولة، وذلك في ديوان عام الوزارة.

وتمنى وكيل الوزارة المساعد، للسفير التوفيق والنجاح في أداء مهام عمله، بما يعزز علاقات التعاون الوثيقة بين دولة الإمارات وبلاده. من جانبه أعرب سفير مملكة النرويج الجديد، عن سعادته بتمثيل بلاده لدى دولة الإمارات، لما تحظى به من مكانة إقليمية ودولية مرموقة، في ظل السياسة الحكيمة لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله.

كما تسلم راشد عبدالله القصير نائب مدير مكتب وزارة الخارجية في دبي البراءة القنصلية، لأنحيليكا شمب القنصل العام للاتحاد السويسري في دبي، والبراءة القنصلية لـ ستانيسلاف بلامينوف، القنصل العام لجمهورية بلغاريا في دبي، وذلك بمقر مكتب الوزارة في دبي.

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