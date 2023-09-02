الحملات الانتخابية لمرشحي المجلس الوطني 11 الجاري

المصدر: أبوظبي - موفق محمد

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تبدأ انتخابات المجلس الوطني الاتحادي 2023 مرحلة جديدة اعتباراً من اليوم بإعلان اللجنة الوطنية للانتخابات قائمة المرشحين النهائية، حيث سيلعب المرشحون الدور الأكبر خلال فترة الـ30 يوماً المقبلة، التي ستبدأ الاثنين المقبل، بإعلان الضوابط والشروط المحددة لتنظيم الحملات الدعائية، والمقرر انطلاقها في 11 سبتمبر الجاري، وتتواصل حتى 3 أكتوبر المقبل، الذي سيشهد نهاية فترة الحملات الدعائية للمرشحين على مستوى إمارات الدولة.

إجراءات

وتتوالى الإجراءات الانتخابية، خلال هذه الفترة، إذ حددت اللجنة الوطنية للانتخابات تاريخ 25 و26 سبتمبر الجاري كموعد نهائي يجوز فيه لمن يرغب من المرشحين طلب سحب ترشحه والخروج من السباق الانتخابي، تليها في 27 و28 سبتمبر فترة اختيار المرشح وكيلاً عنه من بين المقيدين في الهيئة الانتخابية للإمارة التي ينتمي إليها، حيث يقتصر دور وكيل المرشح على حضور عملية التصويت وإجراءات الفرز ويمارس صلاحيات المرشح في هذا الخصوص.

ويحق لـ398 ألفاً و879 مواطناً ومواطنة، وهم أعضاء الهيئات الانتخابية في مختلف إمارات الدولة، التصويت خلال أيام الاقتراع الثلاثة، حيث ستقام الأولى يوم 4 أكتوبر والثانية في 6 أكتوبر والثالثة في 7 أكتوبر.

قوائم

وتضم قوائم الهيئات الانتخابية الواردة للجنة الوطنية للانتخابات من دواوين أصحاب السمو أعضاء المجلس الأعلى للاتحاد حكام الإمارات، وحسب التوزيع الجغرافي لها 126779 عضواً في إمارة أبوظبي، و73181 عضواً في إمارة دبي و72946 عضواً في إمارة الشارقة و12600 عضو في إمارة عجمان، و7577عضواً في إمارة أم القيوين، و62197 عضواً في إمارة رأس الخيمة، و43599 عضواً في إمارة الفجيرة.

إعلان

وبإعلان اللجنة في 28 أغسطس الماضي، عدم تلقيها أي طعون على القائمة الأولية لمرشحي المجلس الوطني الاتحادي 2023 والبالغ عددهم 309 مرشحين من جميع إمارات الدولة منهم 128 من النساء، فإن المتوقع أن تصدر اللجنة غداً قراراً باعتماد الأسماء الأولية في القوائم النهائية للمرشحين.

وأهابت اللجنة الوطنية للانتخابات بجميع المرشحين الاطلاع على القواعد والأحكام المتعلقة بالانتخابات، خصوصاً المتعلقة بالحملات الانتخابية، وذلك لضمان سيرها وفقاً لما قررته التعليمات التنفيذية للانتخابات.

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