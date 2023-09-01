عبد الله الفلاسي: "من الصحراء إلى الفضاء" يوثق لإنجازات الإمارات في الفضاء

المصدر: البيان

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قال سعادة عبد الله بن زايد الفلاسي مدير عام دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي، إن إطلاق صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، كتاب، بعنوان "من الصحراء إلى الفضاء" يعد توثيقاً لإنجازات دولة الإمارات في قطاع الفضاء ومنهلاً يستقي منه أطفال العالم قصصاً ملهمة في العزيمة والإصرار ومواصلة النجاح.

وأضاف سعادته أن ما حققته دولة الإمارات في قطاع الفضاء وبقاء رائد الفضاء الإماراتي سلطان النيادي في محطة الفضاء الدولية لمدة 6 شهور، وغيرها من الإنجازات تستحق توثيقها وحفظها للأجيال القادمة لتتعرف على تاريخ دولتها وانجازات قيادتها في قطاع الفضاء.

وأوضح سعادة عبد الله الفلاسي أن إطلاق كتاب من الصحراء إلى الفضاء من محطة الفضاء الدولية وقيام رائد الفضاء الإماراتي سلطان النيادي بقراءة مقتطفات من الكتاب يعد حدث تاريخي غير مسبوق يؤكد مجددا على تميز دولة الإمارات وريادتها.

وأشار سعادة مدير عام دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي أن هذا الحدث بكل أبعاده يشكل منعطفا مهما يثبت أن أبناء وبنات الإمارات لا يعرفون المستحيل وأنهم يتطلعون لتحقيق أعلى المراتب ويصرون دائما على أن يكونوا في المرتبة الأولى كما أرادت لهم قيادتهم.

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