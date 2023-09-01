الإمارات تشارك في اجتماعات فريق العمل للحد من التهديدات الفضائية بجنيف

المصدر: وام

ت + ت - الحجم الطبيعي

شارك وفد من دولة الإمارات في اجتماعات الجلسة الرابعة لفريق العمل مفتوح العضوية بالأمم المتحدة المعني بالحد من التهديدات الفضائية عبر المعايير والقواعد والمبادئ السلوكية المسؤولة التي عقدت في جنيف بسويسرا وناقشت تطوير معايير تضمن الاستخدام السلمي والمسؤول للفضاء الخارجي.

وتأتي مشاركة وفد الدولة - الذي ترأسه سعادة عمران شرف مساعد وزير الخارجية لشؤون العلوم والتكنولوجيا المتقدمة - في هذه الاجتماعات انطلاقاً من الالتزام الراسخ بالمعاهدات والسياسات والقوانين الدولية ذات العلاقة بمجال الفضاء وخصوصاً التي تكون الدولة طرفاً فيها وذلك لما له من أثر في تأكيد موقف الدولة الثابت نحو تمكين استكشاف الفضاء واستخدامه للأغراض السلمية وبما فيه من مصلحة وخدمة للبشرية.

وأكد سعادة عمران شرف أن دولة الإمارات تلتزم بتحقيق أهداف فريق العمل الرامية إلى تسخير العلوم والتقنيات الفضائية في خدمة البشرية مع التأكيد على ضرورة الالتزام بالمعاهدات المنظمة لأنشطة الدول في ميدان استكشاف واستخدام الفضاء الخارجي مما يساهم في تحقيق المتطلبات والاعتبارات الدولية المتعلقة باستدامة الفضاء وكوكب الأرض.

من جانبه أكد سالم بطي القبيسي مدير عام وكالة الإمارات للفضاء أهمية الوصول العادل والمتساوي إلى الفضاء والذي يعد أحد الجوانب الرئيسية الواجب مراعاتها عند تحديد الأنماط والقواعد والمبادئ المنظّمة للاستكشاف المسؤول للفضاء الخارجي.

وتركز موقف وفد دولة الإمارات خلال هذه المشاركة على أهمية الحفاظ على حق الدول في تطوير قدراتها بمجال الأنظمة الفضائية بطريقة سلمية واتخاذ التدابير اللازمة لمراعاة احتياجات وقدرات الدول التي لديها برامج فضائية ناشئة وعلى أهمية الحد من انتشار مقومات البرامج الفضائية إلى الجهات غير الحكومية وغير الشرعية بالإضافة إلى التعاون المشترك بين الدول في تعزيز الاستخدامات السلمية للفضاء الخارجي مع ضرورة وضع المعايير اللازمة للحد من مخاطر تسليح الفضاء إلى جانب التوافق العالمي بشأن القواعد والمبادئ السلوكية المسؤولة لاستخدام الفضاء الخارجي.

يذكر أن دولة الإمارات تسعى من خلال المشاركة الفاعلة على اتخاذ موقف إيجابي وداعم للوصول إلى توافق مشترك حول التوصيات النهائية لفريق العمل.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز