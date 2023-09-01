على متنها سلطان النيادي.. ما هي مراحل عودة مركبة دراجون إلى الأرض؟

المصدر: إعداد - وائل زكير

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أعلن مركز محمد بن راشد للفضاء، اليوم عن موعد جديد لانفصال مركبة دراجون التي تحمل على متنها رائد الفضاء سلطان النيادي وزملاءه بطاقم Crew-6، عن محطة الفضاء الدولية، وعودتها إلى الأرض، كما أعلن عن مراحل عودة المركبة إلى الأرض.

وكشف المركز عن مواعيد عودة رائد الفضاء سلطان النيادي بعد إنجاز أطول مهمة فضائية في تاريخ العرب.

وأوضح أن الانفصال عن محطة الفضاء الدولية سيكون يوم 3 سبتمبر في حين أن العودة إلى الأرض ستكون يوم 4 سبتمبر.

مراحل عودة مركبة دراجون

وكشف مركز محمد بن راشد للفضاء عن مراحل عودة مركبة دراجون إلى الأرض المجال المخصص لمحطة الفضاء الدولية:

1 - اشتعال محركات الدفع لمغادرة محطة الفضاء الدولية

2- اشتعال محركات الدفع لتخفيض المدار

3- انفصال قاعدة المركبة

4- اشتعال محركات الدفع للخروج من مدار محطة الفضاء الدولية

5- الدخول إلى الخلاف الجوي للأرض

6- فتح مظلات المركبة

7- هبوط المركبة دراجون في الماء

وكانت وكالة الفضاء الأمريكية "ناسا" أعلنت أنه وبسبب سوء الأحوال الجوية في مكان عودة الطاقم الذي يضم رائد الفضاء الإماراتي سلطان النيادي في سواحل فلوريدا، فقد تم تأجيل انفصال المركبة الفضائية "دراجون" عن محطة الفضاء الدولية، وأن النافذة القادمة للانفضال تبدأ يوم الأحد 03 سبتمبر، الساعة 03:05 عصرا بتوقيت الإمارات، وموعد الوصول إلى الأرض يوم الإثنين 04 سبتمبر الساعة 08:07 صباحا بتوقيت الإمارات.

وسيعقد اجتماع مساء الجمعة لتأكيد الموعد الجديد للعودة.

تعرفوا إلى مراحل عودة مركبة دراجون، التي تحمل على متنها رائد الفضاء سلطان النيادي وزملاءه بطاقم Crew-6، إلى الأرض.#ترجع_بالسلامة_سلطان#طموح_زايد pic.twitter.com/RKWrYQ87Lg — MBR Space Centre (@MBRSpaceCentre) September 1, 2023

وتم إطلاق أطول مهمة فضائية في تاريخ العرب يوم 3 مارس 2023، في تمام الساعة 9:34 صباحًا بتوقيت دولة الإمارات العربية المتحدة، على متن المركبة الفضائية دراجون، والتي حملت على متنها سلطان النيادي ورائدي فضاء وكالة ناسا ستيفن بوين ووارين هوبيرغ، ورائد الفضاء الروسي أندري فيديايف.

وخلال هذه المهمة التي امتدت لستة أشهر، شارك النيادي في أكثر من 200 تجربة علمية بالتعاون مع وكالات فضاء عالمية، وجامعات إماراتية، وتنوعت هذه التجارب بين مجالات مختلفة، مثل زراعة النباتات، والعلوم الإنسانية، وتقنيات استكشاف الفضاء، وسلوكيات السوائل، وعلم المواد، وإنتاج البلورات، وغيرها من التجارب العلمية المميزة، التي ستفيد المجتمع العلمي العالمي، والباحثين، والطلاب داخل دولة الإمارات وحول العالم.

ونجح النيادي خلال المهمة في تحقيق عدد من الإنجازات المهمة كان أبرزها خوضه أول مهمة سير في الفضاء بتاريخ العرب، والتي نجح في إنجازها رفقة رائد الفضاء ستيفن بوين.

وإلى جانب مهامه العلمية على متن محطة الفضاء الدولية، شملت مهمة سلطان جانبا مجتمعيا أيضًا، تبلور في سلسلة "لقاء من الفضاء"، والتي جذبت أكثر من 10 آلاف شخص ما بين طلاب ومحبي للفضاء من جميع أنحاء الإمارات، وتنوعت هذه السلسلة ما بين اتصالات مرئية واتصالات لاسلكية.

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