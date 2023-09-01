الطقس المتوقع غداً في الإمارات

المصدر: وام

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توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غداً صحواً إلى غائم جزئياً، وتظهر السحب المنخفضة على الساحل الشرقي، مع فرصة تكون بعض السحب الركامية شرقاً قد يصاحبها سقوط أمطار بعد الظهر، ورطباً ليلاً وصباح الأحد مع احتمال تشكل الضباب أو الضباب الخفيف على بعض المناطق الساحلية والداخلية، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحياناً مثيرة للغبار والأتربة.

والرياح جنوبية غربية – شمالية غربية / 10 – 25 تصل إلى 40 كم/س.

والخليج العربي خفيف الموج، فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 15:09، والمد الثاني عند الساعة 02:49، والجزر الأول عند الساعة 08:40، والجزر الثاني عند الساعة 37:20.

وبحر عمان خفيف إلى متوسط الموج، فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 11:10، والمد الثاني عند الساعة 23:50، والجزر الأول عند 17:31، والجزر الثاني عند الساعة 05:35.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسب الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة غداً:

المدينة / الحرارة العظمى / الحرارة الصغرى / الرطوبة العظمى / الرطوبة الصغرى

أبوظبي 40 32 85 30

دبي 40 32 85 25

الشارقة 40 30 80 25

عجمان 39 31 80 30

أم القيوين 39 29 85 35

رأس الخيمة 41 30 80 30

الفجيرة 31 29 80 50

العـين 42 31 80 20

ليوا 43 28 80 25

الرويس 41 32 75 30

السلع 41 32 75 30

دلـمـا 39 35 80 40

طنب الكبرى / الصغرى 39 32 80 45

أبو موسى 39 32 80 40.

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