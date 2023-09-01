محمد بن راشد يُقدّم واجب العزاء في حارب بن حاضر المهيري

المصدر: البيان

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قدّم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، اليوم (الجمعة)، واجب العزاء في وفاة المغفور له بإذن الله تعالى حـارب خليـفة بن حاضـر المهيري، وذلك خلال زيارة سموه لمجلس العزاء في دبي.

وأعرب سموه عن خالص تعازيه ومواساته لأنجال وأسرة الفقيد، داعياً المولى العلي القدير أن يتغمّده بواسع رحمته ورضوانه، وأن يُلهم جميل الصبر والسلوان لأهله وذويه الذين أعربوا عن بالغ امتنانهم لسموه على مواساته الصادقة لهم في مصابهم الجلل، راجين الله سبحانه وتعالى أن يحفظ سموه وقيادتنا الرشيدة من كل مكروه.

كما قدّم سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، وسمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الثاني لحاكم دبي، واجب العزاء في وفاة حـارب خليـفة بن حاضـر المهيري، رحمه الله، سائلين المولى عزّ وجلّ أن يُسكنه فسيح جناته، وأن يُلهم ذويه الصبر والسلوان.

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