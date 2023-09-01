جمعية الصحفيين الإماراتية تستضيف اجتماعات اللجنة الدائمة للحريات بالاتحاد العام للصحفيين العرب

المصدر: البيان

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تستضيف جمعية الصحفيين الإماراتية يومي 5 -6 سبتمبر/ 2023 اجتماعات اللجنة الدائمة للحريات بالاتحاد العام للصحفيين العرب، بحضور رئيس الاتحاد الأستاذ مؤيد اللامي، والأستاذ محمد الحمادي رئيس جمعية الصحفيين الإماراتية مساعد رئيس الاتحاد العام للصحفيين العرب، والأستاذ عبد الوهاب الزغيلات رئيس لجنة الحريات وبمشاركة ممثلين عن نقابات وهيئات وجمعيات من 18 دولة عربية، والعديد من الزملاء أعضاء اللجنة الدائمة للحريات في الاتحاد.

وستطلق لجنة الحريات بالاتحاد في اجتماعها تقريرها السنوي عن حالة الحريات الصحفية في الوطن العربي عامي " 2022-2023 " والذي سيتضمن رصدا لحالة الحريات الصحفية في العالم العربي من واقع تقارير المنظمات الصحفية الأعضاء في الاتحاد وعددها 18 منظمة صحفية عربية، من خلال رصد نماذج للانتهاكات التي يتعرض لها الصحفيون والإعلاميون العرب، وبيان الوضع الحالي لحرية الصحافة وجهود مجالس المنظمات الصحفية الأعضاء في دعم حرية الرأي والتعبير.

وسيسبق اجتماع لجنة الحريات اجتماع لجنة السياسات في الاتحاد العام للصحفيين العرب برئاسة الدكتور ضياء رشوان رئيس اللجنة وبمشاركة مؤيد اللامي رئيس الاتحاد وأعضاء اللجنة يوم الاثنين 4/9/2023.

ورحب رئيس جمعية الصحفيين الإماراتية محمد الحمادي بضيوف الإمارات من الصحفيين العرب في بلدهم الثاني الإمارات، وأكد على أهمية هذا الاجتماع الدوري والذي تستضيفه دولة الإمارات عبر جمعية الصحفيين الإماراتية والدور الذي يلعبه الاتحاد بشكل عام، واللجنة بشكل خاص في الدفاع عن الحريات الصحفية في العالم العربي، والدور الذي يجب ان تنهض به اللجنة في مواجهة التقارير الخارجية التي تصدر

عن منظمات بعيدة عن واقع المنطقة.مؤكدا على ضرورة ان يصدر الاتحاد من خلال هذا الاجتماع تقارير وبيانات تسجل موقفا واضحا امام التحديات المهنية، الى جانب اصدار تقارير تقيّم وضع الصحافة في الدول العربية، وتساعدها على الانطلاق نحو المستقبل بثبات في ظل التحديات التي تشهدها المهنة والتي يشهدها العالم.

من جانبها قالت امين سر جمعية الصحفيين الاماراتية فضيلة المعيني: سيكون لهذا الاجتماع دور ريادي في صياغات القضايا المرتبطة بمهنة الصحافة مثل الحريات الإعلامية ومواقع التواصل الاجتماعي، كما يناقش مشروعات تدريب وتأهيل الصحفيين الشبان على تكنولوجيا المعلومات والاتصال الحديثة، كذلك صياغة ميثاق مهني لتنظيم الاعلام الرقمي والحرية والمسؤولية القانونية في العصر الرقمي.



وأضافت المعيني: ان حضور الصحفيين العرب الى الامارات العربية المتحدة عموما ودبي خصوصا فرصة للاطلاع على التجربة الاماراتية في مجال الصحافة والاعلام والالتقاء بالصحفيين من مختلف الدول العربية.

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