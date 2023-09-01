السمات المناخية لشهر سبتمبر

المصدر: البيان

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يعتبر شهر سبتمبر الشهر الأخير من شهور الصيف، وتبدأ معه درجات الحرارة في الإنخفاض خاصة أثناء الليل وخلال النصف الثاني منه، حيث يبدأ فصل الخريف فلكيا فى الثالث والعشرين من هذا الشهر بتعامد الشمس على خط الإستواء ثم بعد ذلك تتجه ظاهريا جنوبا نحو مدار الجدي.

وبحسب مركز الأرصاد فقد يضعف ويتراجع تأثير منخفض الهند الموسمي تدريجياً، مع استمرار تأثر الدولة بامتداد منخفضات حرارية من وسط الجزيرة العربية يصاحبها رياح نشطة نسبيا مثيرة للغبار قد تؤدي إلى تدني مدى الرؤية الأفقية أحيانا.

وتظل الفرصة مهيأة لتكون السحب الركامية المصحوبة بسقوط الأمطار خاصة على المنطقة الشرقية ، وقد يمتد تأثيرها إلى بعض المناطق الداخلية من الدولة.

وتسود الرياح الجنوبية الشرقية مع نهاية الليل و أوقات الصباح ، تتحول إلى شمالية غربية فترة الظهيرة والمساء بتأثير دورة نسيم البر/البحر.

وتزداد نسبة الرطوبة في الهواء قليلا خلال هذا الشهر مقارنة بشهر أغسطس خاصة مع النصف الثاني منه، ويبلغ متوسط الرطوبة النسبية 49 % ونتيجة لذلك تزداد فرص تكون الضباب/ الضباب الخفيف على مناطق متفرقة من الدولة.

تظل المناطق الشرقية من الدولة وخاصة الجبلية منها، تحت تأثير المنخفض الهندي الموسمي، مما يؤدي إلى تكون سحب ركامية ورعدية ممطرة، وقد يمتد تأثيرها إلى الداخل مسببة هطول أمطار مختلفة الشدة.

إحصائيات مناخية، وسجلات تاريخية

درجات الحرارة

متوسط درجة الحرارة يتراوح ما بين 32 و 34°م.

متوسط درجة الحرارة العظمى ما بين و 38 و 41 °م.

متوسط درجة الحرارة الصغرى ما بين 26 و 29 °م.

أعلى درجة حرارة 51.1 °م في مخيرز سنة 2016.

أقل درجة حرارة على جبل جيس سنة 2015 والتي بلغت 16.5 °م.



الريـاح

متوسط سرعة الرياح 11 كم/ساعة

أعلى سرعة رياح 83.9 (كم/ س) في قرنين سنة 2021

أعلى هبه رياح 109.3 (كم/س) في مطار العين سنة 2008

الـرطـوبـة

متوسط الرطوبة النسبية العظمى ما بين 68 % إلى 87 %

متوسط الرطوبة النسبية الصغرى ما بين 17 % إلى 29 %

الضبـاب

أعلى سنة تكرر فيها حدوث الضباب خلال السنوات الماضية كان في سنة 2014 حيث كان عدد تكرار حدوث الضباب 14 أيام ضباب و 12 أيام ضباب خفيف.

الأمطار

أعلى كمية أمطار مسجلة خلال هذا الشهر 86.4 ملم في جبل حفيت سنة 2006

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