تأجيل عودة سلطان النيادي بسبب سوء الأحوال الجوية

المصدر: البيان

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أعلنت وكالة الفضاء الأمريكية "ناسا" قبل قليل أنه وبسبب سوء الأحوال الجوية في مكان عودة الطاقم في سواحل فلوريدا، فقد تم تأجيل انفصال المركبة الفضائية "دراجون" التي تضم رائد الفضاء الإماراتي سلطان النيادي عن محطة الفضاء الدولية، وأن النافذة القادمة للانفضال تبدأ يوم الأحد 03 سبتمبر، الساعة 03:05 عصرا بتوقيت الإمارات، وموعد الوصول إلى الأرض يوم الإثنين 04 سبتمبر الساعة 08:07 صباحا بتوقيت الإمارات.

وسيعقد اجتماع مساء الجمعة لتأكيد الموعد الجديد للعودة.

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