إشادة دولية ببرنامج "جاهزية الدفاع المدني بدبي" الأول من نوعه في العالم

المصدر: دبي- شيرين فاروق

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أشادت منظمة مكافحة الحرائق والأمن في الهند التي تعد الأكبر من نوعها في قارة آسيا ببرنامج جاهزية الدفاع المدني بدبي خلال مشاركة وفد الإدارة برئاسة اللواء جمال بن عاضد المهيري، مساعد المدير العام للموارد والخدمات المساندة مؤخرا في مؤتمر FSIE لمحترفي السلامة والإطفاء والأمن الذي عقد مؤخرًا بالهند، كما اشادت المنظمة الدولية بالدور الاستباقي والمتطور لهذا البرنامج.

وتمحورت مشاركة الإدارة العامة للدفاع المدني بدبي حول عرض برنامج جاهزية الدفاع المدني بدبي المخصص لحماية الأرواح والممتلكات وربطه ببرنامج الاستعداد البيئي، واستثمار التطور العلمي والتكنولوجي في المساهمة بخفض الانبعاثات الكربونية من حوادث الحريق، من خلال القدرات الاستباقية التي يقوم بها البرنامج في التنبؤ بإمكانية نشوب الحرائق وأخذ إجراءات استباقية لتفاديها مما ينعكس على تقليل حوادث الحرائق وتحقيق النجاح المنشود عالمياً بخفض الانبعاثات الكربونية من حوادث الحريق.

ويشكل برنامج جاهزية دبي خطوة مهمة في طريق تحقيق الإمارات هدفها لخفض الانبعاثات الحرارية بنسبة 40% عام 2030 وذلك في إطار سعيها لتحقيق الحياد المناخي بحلول عام 2050، مما يضع إمارة دبي ودولة الإمارات العربية المتحدة في مقدمة العالم في مجال مكافحة الحرائق ويحقق ريادتها في مجال الاستدامة البيئية.

ورحبت المنظمة الدولية بفكرة تأسيس دولة الإمارات العربية المتحدة لتحالف دولي بيئي تقود فيه العالم لخفض معدل الانبعاثات الخطرة من خلال استضافتها لقمة (28 COP) أكبر حدث دولي بمجال المناخ، كما أعلنت المنظمة عن مشاركتها في القمة ورغبتهم توقيع اتفاقية مع التحالف البيئي، الأمر الذي يبرز الدور القيادي الذي تقوم به دولة الإمارات في الحفاظ على البيئة عالميا.

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