رئيس الدولة ونائباه يهنئون ملك ماليزيا ورئيسي قيرغيزستان وترينيداد وتوباغو

المصدر: أبوظبي- وام

ت + ت - الحجم الطبيعي

بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله»، برقية تهنئة إلى عبدالله رعاية الدين المصطفى بالله شاه ملك ماليزيا، بمناسبة ذكرى اليوم الوطني لبلاده.

كما بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله»، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير ديوان الرئاسة، برقيتي تهنئة مماثلتين إلى عبدالله رعاية الدين المصطفى بالله شاه.

وبعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، برقيتي تهنئة مماثلتين إلى أنور إبراهيم رئيس وزراء ماليزيا.

قيرغيزستان

وبعث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله»، برقية تهنئة إلى صادر جباروف رئيس جمهورية قيرغيزستان، بمناسبة ذكرى استقلال بلاده.

كما بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله»، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير ديوان الرئاسة، برقيتي تهنئة مماثلتين إلى الرئيس صادر جباروف.

وبعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، برقيتي تهنئة مماثلتين، إلى عاقلبيك جباروف رئيس وزراء جمهورية قيرغيزستان.

ترينيداد وتوباغو

وبعث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله»، برقية تهنئة إلى كريستين كانغالو رئيسة جمهورية ترينيداد وتوباغو، بمناسبة ذكرى استقلال بلادها.

كما بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله»، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير ديوان الرئاسة، برقيتي تهنئة مماثلتين إلى كريستين كانغالو.

وبعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، برقيتي تهنئة مماثلتين إلى الدكتور كيث رولي رئيس وزراء جمهورية ترينيداد وتوباغو.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز