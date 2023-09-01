«الوطنية للانتخابات» تؤكد جاهزية منظومة التصويت

المصدر: أبوظبي ـ البيان

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أكدت اللجنة الوطنية للانتخابات جاهزية المراكز الانتخابية والبنية التحتية الرقمية لمنظومة التصويت بما يمكّن الناخبين من ممارسة حقهم الانتخابي والمشاركة في اختيار ممثليهم في المجلس الوطني الاتحادي بيسر وسهولة أيام التصويت المبكر خلال الفترة (04 ـ 06) أكتوبر، أو في يوم التصويت الرئيس (07) أكتوبر.

وعقدت اللجنة اجتماعها الرابع في مقر ديوان الرئاسة بأبوظبي برئاسة معالي عبدالرحمن بن محمد العويس، وزير الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي ورئيس اللجنة الوطنية للانتخابات، وبحضور أعضاء اللجنة.

وصادقت اللجنة على محضر الاجتماع الثالث، واستعرضت القائمة النهائية للمرشحين لعضوية المجلس الوطني الاتحادي 2023، تمهيداً للإعلان الرسمي للقائمة غداً، وفقاً للجدول الزمني للانتخابات. واستعرضت اللجنة قواعد الحملات الانتخابية التي تبدأ 11 سبتمبر ولمدة 23 يوماً، وفي هذا الإطار أكدت اللجنة أهمية الالتزام بالضوابط أثناء الحملات الانتخابية وبأحكام التعليمات التنفيذية للانتخابات.

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