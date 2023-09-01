«التنمية الأسرية» تطلق مبادرة الحقيبة المدرسية

المصدر: (أبوظبي- وام)

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أطلقت مؤسسة التنمية الأسرية بالتعاون مع هيئة الهلال الأحمر الإماراتي، مبادرة تحت عنوان «الحقيبة المدرسية» بهدف تعزيز قيم التكافل والتعاون في المجتمع، والتشجيع على المشاركة الفعّالة في دعم ومساندة الأسر المتعففة والفئات المحتاجة والمساهمة في تحسين ظروفهم.

وتأتي هذه المبادرة ضمن استراتيجية المؤسسة لإشراك المجتمع المحلي لمنطقة حفيت والمناطق التابعة لمركز جبل حفيت المجتمعي في المبادرات الإنسانية، من خلال تجهيز المستلزمات المدرسية التي يمكن التبرع بها كالأقلام والحقائب والدفاتر والكتب والحقائب المدرسية، وتسليط الضوء على أهمية العطاء والتضحية، وتعزيز دور المجتمع في تقديم الدعم للأسر المتعففة.

وتتضمن المبادرة أيضاً جانباً تفاعلياً يشمل مشاركة الأطفال في صناعة محتويات الحقيبة المدرسية مع أسرهم، بهدف تعزيز التواصل الأسري وزيادة وعيهم بأهمية العطاء بالإضافة إلى إقامة ورش جانبية تهدف لغرس قيم الإنسانية في نفوسهم، وتعزيز فهمهم لدورهم الإيجابي في مساعدة الآخرين.

وقالت صنعاء السويدي مديرة مراكز مؤسسة التنمية الأسرية بمنطقة العين إن مبادرة «الحقيبة المدرسية» تعكس تكاتف الجهات المعنية بالدولة وتنسيقها المشترك نحو إطلاق المبادرات والبرامج والأنشطة الداعمة للمجتمع.

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