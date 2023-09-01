منطاد الإمارات يطلق مهرجان «عيد الاتحاد الـ 52» بنوفمبر

المصدر: (الشارقة - وام)

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أعلن منطاد الإمارات أنه سينظم النسخة الـ15 من كأس ومهرجان عيد الاتحاد الدولي للمناطيد، التي ستنطلق في 25 نوفمبر المقبل وتستمر حتى 2 ديسمبر 2023 تحت شعار «حكيم العرب».

وقال الكابتن طيار عبدالعزيز ناصر المنصوري، رئيس منطاد الإمارات: إن منطاد «حكيم العرب» يعد الأول من نوعه في المنطقة، وسيجوب جميع إمارات الدولة بمشاركة إقليمية ودولية واسعة النطاق، ليبرز الجهود الكبيرة للقيادة الرشيدة في نشر روح التسامح والسلام بين جميع الشعوب والتعريف بالإمكانات السياحية التي تمتلكها الإمارات.

كما ستتضمن الفعاليات تحليق منطاد «مينرال وتر» الروسي، ضيف الشرف في النسخة الـ15 من المهرجان، بقيادة الكابتن طيار فالري أنتوف، في أول تحليق له في المنطقة، إلى جانب تنظيم معرض فني للمشاركات الدولية لمنطاد «لن ينساك العالم يا زايد»، الذي حلق في جميع قارات العالم.

وستقام في إطار فعاليات المهرجان عروض الطيران المعلق والحر، إلى جانب برنامج التحليق الليلي المضيء، الذي سيجوب جميع إمارات الدولة.

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