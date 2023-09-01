سالم المري: المهمة حققت أهدافاً علمية واستراتيجية

المصدر: دبي ـ سعيد الوشاحي

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أكد سالم حميد المري المدير العام لمركز محمد بن راشد للفضاء أن مهمة سلطان النيادي للفضاء حققت أهدافاً استراتيجية منها أهداف مرتبطة بالتجارب العلمية، حيث قام بأكثر من 200 تجربة علمية بالتعاون مع 25 جامعة محلية وعالمية و10 وكالات فضاء دولية، مشيراً إلى أن الأهداف الاستراتيجية التي تحققت ليست مقتصرة على التجارب بل أسهمت رحلة سلطان في تعريف المجتمع الإماراتي والمجتمع في المنطقة بأهمية علوم الفضاء، حيث نظم المركز أكثر من 20 تواصلاً مع الجمهور.

وأوضح المري أن الرحلة التي قام بها سلطان النيادي إلى الفضاء أسهمت في تعليمنا كيفية العيش في الفضاء لفترة طويلة، ومنحتنا الخبرة التي تحفزنا لإرسال رواد فضاء إلى سطح القمر أو كوكب المريخ لفترات مطولة، لافتة إلى أنه من خلال هذه المهمات التي تعتبر نسبياً قريبة من كوكب الأرض ونستطيع أن ندرس التأثير على جسم الإنسان في المهمات الطويلة وبعد ذلك عندما تكون لدينا مهمات بعيدة لكوكب المريخ نطبق الأشياء التي تعلمناها في هذه المهمة.

وكان النيادي قد نجح خلال المهمة في تحقيق عدد من الإنجازات المهمة، كان أبرزها خوضه أول مهمة سير في الفضاء بتاريخ العرب، والتي نجح في إنجازها رفقة رائد الفضاء ستيفن بوين، وأجرى النيادي خلال المهمة عدداً من التجارب العلمية الرائدة التي استغرقت نحو 585 ساعة ومن أبرزها تجربة إنتاج بلورات البروتينات الخاصة بالأجسام المضادة PCG2 التي تساعد على تحليل إنتاج البلورات الخاصة بالأدوية في بيئة الجاذبية الصغرى، والاشتراك في أنشطة البحث البشري المدرجة على جدول الطاقم، والتي تضمنت عمليات الفحص بالموجات فوق الصوتية، وفحوصات الرؤية، واختبارات السمع، فضلاً عن الكثير من التجارب العلمية الناجحة الأخرى.

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