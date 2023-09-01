جواهر القاسمي تصدر قرارين بشأن «رياضة المرأة» ومركز الجواهر

المصدر: الشارقة - وام

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أصدرت قرينة صاحب السمو حاكم الشارقة، سمو الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي، رئيسة مؤسسة الشارقة لرياضة المرأة، قراراً بشأن تعيين حنان المحمود نائباً لرئيس مؤسسة الشارقة لرياضة المرأة، كما أصدرت سموها قراراً بشأن ترقية وفاء تيمور إلى منصب مدير تنفيذي لمركز الجواهر للمناسبات والمؤتمرات، وذلك اعتباراً من اليوم.

وتتميز مسيرة حنان المحمود المهنية والممتدة لـ18 عاماً بسجل حافل من الأدوار القيادية والمبادرات التي ارتقت بالرياضة النسائية خاصةً وتنمية المجتمع عموماً، حيث شغلت عام 2016 لمدة أربع سنوات منصب عضو مجلس إدارة مجلس الشارقة الرياضي، وترأست لجنة الاستثمار.

وتم تعيينها عضواً في مجلس إدارة اللجنة الأولمبية الوطنية للدولة في أغسطس الجاري، وتتولى حنان المحمود منصب عضو مجلس أمناء مؤسسة ربع قرن لصناعة القادة والمبتكرين منذ عام 2021.

وامتداداً للمسيرة الناجحة لمركز الجواهر للمناسبات والمؤتمرات، يأتي قرار قرينة حاكم الشارقة بترقية وفاء تيمور استناداً إلى مسيرتها المهنية الممتدة لأكثر من 16 عاماً، حيث بدأت حياتها المهنية كمحللة أعمال في شركة طيران الإمارات، وأظهرت براعة استثنائية في إدارة المشاريع وبناء العلاقات مع العملاء والموردين.

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