«آثار ومتاحف رأس الخيمة» تنظم فعالية «نساء في ذاكرة التاريخ»

المصدر: (رأس الخيمة - وام)

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برعاية وحضور حرم صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة، الشيخة هنا بنت جمعة الماجد، نظمت دائرة الآثار والمتاحف برأس الخيمة فعالية تحت عنوان «نساء في ذاكرة التاريخ»، التي تضمنت تقديم عدد من الفقرات التي ارتبطت بإنجازات وجهود المرأة عبر التاريخ.

وتم خلال الفعالية عرض فيديو بعنوان «نساء في ذاكرة التاريخ»، تم فيه تسليط الضوء على السيرة العطرة لحياة المغفور لها الشيخة حصة بنت صقر بن خالد القاسمي، والدة المغفور له الشيخ صقر بن محمد بن سالم القاسمي، طيب الله ثراه، حاكم الإمارة السابق، التي أشرفت على كتابتها الباحثة والكاتبة شيخة محمد الحاي.

وتخلل الفعالية عقد جلسة نقاشية بعنوان «إصرار امرأة»، حيث دارت محاورها حول عدد من السيدات اللواتي أكملن دراستهن الجامعية خارج دولة الإمارات، في وقت لم يكن التعليم الجامعي متاحاً ومتوفراً قبل قيام الاتحاد. وشارك في الجلسة التي أدارتها أمل إبراهيم النعيمي، كل من الدكتورة خالدة غريب المنصوري، والتربوية موزة محمد الطاغي، وآمنة جمعة الماس. كما تضمنت الفعالية عرض عدد من الأهازيج والفنون النسائية التراثية.

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