«كهرباء دبي» تختتم حملة التوعية بإدارة الاستهلاك

المصدر: دبي - البيان

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اختتمت هيئة كهرباء ومياه دبي حملة «اجعل من خيارات الصيف الذكية عادة في حياتك»، التي أطلقتها في شهر يونيو، واستمرت حتى نهاية أغسطس الماضي، بهدف رفع مستوى وعي المتعاملين من القطاع السكني حول سبل إدارة استهلاكهم للكهرباء والمياه بكفاءة خلال فصل الصيف.

وتضمنت الحملة نشر باقة من النصائح والإرشادات عبر قنوات الهيئة الخارجية ومواقعها على وسائل التواصل الاجتماعي، لتحفيز أفراد المجتمع على تبني نمط حياة مستدام، من خلال اتباع سلوكيات يومية بسيطة. كما اشتملت الحملة على محاضرات افتراضية لتعريف مجموعة من مؤسسات القطاعين الحكومي وشبه الحكومي والقطاع الخاص ومراكز أصحاب الهمم على الخدمات والبرامج الرقمية التي توفرها الهيئة على تطبيقها الذكي لمساعدة المتعاملين على فهم نمط استهلاكهم واتخاذ قرارات ذكية للحد من الهدر.

وقال معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي: «انسجاماً مع رؤيتنا في أن نكون مؤسسة رائدة عالمياً مستدامة ومبتكرة ملتزمة بتحقيق الحياد الكربوني بحلول عام 2050، نلتزم بإشراك جميع شرائح المجتمع في مسيرة التنمية المستدامة من خلال توفير الأدوات والبرامج والمبادرات المبتكرة التي تمكّنهم من إدارة استهلاكهم بشكل رقمي، والمحافظة على الموارد الطبيعية. إلى جانب ذلك، وفي إطار مسؤوليتنا المجتمعية، نطلق وندعم حملات التوعية الهادفة إلى حث الجمهور على الاضطلاع بمسؤولياتهم في حماية البيئة وتحقيق الحياد الكربوني».

معايير السلامة

وخلال حملة «اجعل من خيارات الصيف الذكية عادة في حياتك»، دعت الهيئة الجمهور إلى التأكد من توفر معايير السلامة في منازلهم بشكل دائم، خاصة قبل السفر أو مغادرة المنزل لفترات طويلة.

ولفتت الهيئة إلى ضرورة التأكد من تفعيل خاصية «خارج المنزل» المبتكرة من خلال حساباتهم على موقع الهيئة الإلكتروني وتطبيقها الذكي، وتحديد فترة تفعيل الخدمة، بما يتيح لهم استلام رسوم بيانية يومية وأسبوعية عبر بريدهم الإلكتروني.

كما حضت الهيئة المتعاملين على التأكد من عدم وجود أي تسريبات في توصيلات المياه الداخلية، للحيلولة دون حدوث هدر في المياه أو إلحاق أي ضرر بالممتلكات.

ولفتت الهيئة إلى ضرورة إجراء فحص دوري ومستمر لأماكن التسريب المحتملة للمحافظة على الموارد، والاستفادة من مبادراتها وخدماتها الرقمية لرفع كفاءة استهلاك المياه والحد من الهدر.

وحصدت الحملة ثناء الجهات المستهدفة، التي أشادت ببرامج الهيئة الرقمية والمبتكرة الهادفة إلى مساعدة متعاملي الهيئة على رفع كفاءة استهلاكهم للكهرباء والمياه، وحملات الهيئة التوعوية التي تساعد أفراد المجتمع على خفض البصمة الكربونية.

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