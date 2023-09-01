انطلاق مؤتمر الشرق الأوسط السنوي للخصوبة اليوم

المصدر: (دبي - وام)

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أعلن مركز هيلث بلاس للإخصاب، جزء من مبادلة للرعاية الصحية، عن تنظيم الدورة الـ 5 من مؤتمر «هيلث بلاس الشرق الأوسط السنوي للخصوبة»، التي تنطلق اليوم في دبي وتستمر لمدة 3 أيام، تحت شعار «إحياء الأمل وإثراء خيارات الخصوبة».

وسيشهد المؤتمر السنوي مشاركة نخبة من الخبراء والباحثين وممتهني مجال الخصوبة من شتى أرجاء العالم، وسيوجه تركيزه نحو إثراء المعارف ومشاركة أفضل الممارسات وتعزيز علاقات التعاون، وسيتناول أحدث التطورات وأبرز التحديات في علاجات الخصوبة وطب الإنجاب، بمشاركة أطباء أمراض النساء والولادة وفنيي مختبرات أطفال الأنابيب ومتخصصي الأجنة والغدد الصماء وكوادر التمريض والصيدلة.

وقال الدكتور وليد سيد، المدير الطبي للمجموعة، واستشاري الإخصاب وتأخر الحمل في هيلث بلاس للإخصاب: إن الدورة الـ 5 من المؤتمر ستناقش أحدث الخيارات العلاجية للخصوبة، مع التطلع لتقديم فرص التعلم لجميع المعنيين والمهتمين وإثراء معارفهم حول الحلول المتاحة والابتكارات الناشئة في المجال.

ومن جانبه قال البروفيسور أحمد البحوتي، استشاري طب الإنجاب والعقم في مركز هيلث بلاس للإخصاب ورئيس المؤتمر، إن الحدث يمثل فرصة مثلى للتواصل مع القطاع ومناقشة مجالات بحثي.

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