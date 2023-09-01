«الإمارات للخدمات الصحية» تحصل على «البورد الإماراتي» في طب الأسرة

المصدر: دبي- البيان

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سجّلت مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية إنجازاً آخر ضمن سلسلة إنجازاتها النوعية، بالحصول على شهادة الاعتماد البرامجي لاختصاص طب الأسرة من قبل المعهد الوطني للتخصصات الصحية «البورد الإماراتي»، وذلك بعد استيفاء البرنامج لمعايير الاعتماد البرامجي للبورد الإماراتي، لمدة خمس سنوات.

إنجازات

وأكد الدكتور يوسف محمد السركال مدير عام مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية أن المؤسسة أضافت إلى سجلّها إنجازاً يعتبر من الإنجازات المهمة التي تعزز من مكانتها كإحدى أبرز الجهات الصحية الرائدة، مؤكداً أن هذا الاستحقاق يعد شهادة تكريم لجهود المؤسسة ومساعيها الهادفة إلى تحقيق أهدافها بتعزيز أنماط الحياة الصحية وجودة الحياة لمختلف فئات المجتمع، عبر تطوير برامج الصحة العامة والوقائية والصحة النفسية، وتطوير الخدمات الصحية والعلاجية وضمان شموليتها وتكاملها وفق أفضل الممارسات الطبية والصحة الرقمية.

وأوضحت الدكتورة هيفاء حمد فارس، استشارية طب أسرة، ومديرة برنامج الإقامة في طب الأسرة في المؤسسة، أن نجاح المؤسسة بالحصول على شهادة الاعتماد البرامجي لاختصاص طب الأسرة، والحاصل سابقاً على اعتماد المجلس العربي للاختصاصات الصحية «البورد العربي»، جاء ثمرة لجهود الإدارة والكوادر والكفاءات العاملة فيها، مؤكدة أن هذا الاستحقاق يعزز من مكانة المؤسسة ودورها الريادي في مجال تعزيز القطاع الصحي.

مسؤوليات

وأفادت الدكتورة ليلى عمران تريم استشاري أطفال خدج وحديثي الولادة، رئيس قسم التعليم الطبي في المؤسسة، أن تحقيق هذا الإنجاز يرفع من حجم المسؤوليات تجاه مضاعفة الجهود، ورفع وتيرة العمل من أجل الحفاظ على المكتسبات وتحقيق الإنجازات.

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