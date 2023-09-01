فريق عطاء حمدان التطوعي يسعد 3000 عامل

المصدر: دبي – البيان

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نظم فريق عطاء حمدان التطوعي، وبالتعاون مع القيادة العامة لشرطة دبي، متمثلة بالإدارة العامة لإسعاد المجتمع، ومجلس القضاء الشرطي، والإدارة العامة للمالية والإدارة العامة للتحريات، والأدلة الجنائية مبادرة «مظلة حمدان الخيري»، والتي أسعدت 3000 عامل، من خلال توزيع المشروبات والمياه والعصائر، وذلك ضمن حملة وطنية «عونك يا حمدان»، تحت رعاية الشيخة شمسة بنت حشر آل مكتوم.

تكافل

وقال أحمد بن عجلان، مؤسس ورئيس فريق عطاء حمدان التطوعي، إن مبادرة «مظلة حمدان الخيرية»، تهدف إلى توفير المشروبات الباردة، والمظلات والمواد الصحية والمواد الغذائية لـ 3000 عامل، وذلك بهدف تحقيق التكافل الاجتماعي، وأتت متزامنة مع اليوم العالمي للعمل الإنساني، كما تعد صدقة لروح المرحوم الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، طيب الله ثراه، لافتاً إلى أن تلك الحملة الوطنية أطلقت في العام 2021، واستهدفت منذ انطلاقها (الأسر المتعففة، والعمال والأيتام) واستفاد منها حتى الآن ما يقارب 7000 مستفيد.

استراتيجية

وأوضح بن عجلان أن العمل الإنساني في الإمارات كان، ولا يزال استراتيجية عمل ثابتة، تشمل كل مؤسسات الدولة، ونهجاً حضارياً في ماضيها ومستقبلها، فمسيرة العطاء في الإمارات لم تتوقف، بفضل دعم وتوجيهات القيادة الحكيمة ورؤيتها الاستشرافية، التي وضعت العمل الإنساني مبدأ رئيسياً في المسار الاستراتيجي للدولة للخمسين عاماً المقبلة، مرسخة مكانة الإمارات عاصمة مستدامة للعمل الإنساني، من خلال ما قدمته من مبادرات ومشاريع خيرية أسهمت في التخفيف من معاناة الشعوب في جميع دول العالم، مثمناً دور الشركاء الذين كان لهم دور كبير في إنجاح المبادرة، لافتاً إلى أن المبادرة تخللتها ورشة الوقاية من أشعة الشمس قدمها فريق مؤسسة دبي لخدمات الإسعاف، إضافة إلى عمل فحوصات للعمال من قبل مستشفى nmc بهدف تقديم الخدمات العلاجية التي يحتاجونها.

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