تعاون بين جامعة المدينة وبلدية عجمان لصقل مهارات الكوادر البشرية

المصدر: (عجمان -وام)

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وقعت جامعة المدينة - عجمان مذكرة تفاهم مع دائرة البلدية والتخطيط في عجمان، لتوطيد العلاقات المشتركة، وتعزيز التعاون في المجال التعليمي والتدريبي، وصقل مهارات الموارد البشرية وإمدادها بالخبرات المطلوبة في الذكاء الاصطناعي والتقنيات الحديثة.

وتضع المذكرة الإطار العام للتعاون بين الطرفين في المجالات التي يمكن التعاون فيها، وذلك في إطار سعيهما للتنسيق في النواحي الفنية والتقنية.. فيما تنص المذكرة على التنفيذ المشترك للورش والدورات التدريبية والندوات والبحوث المرتبطة بتقنيات المستقبل مثل الذكاء الاصطناعي والواقع الافتراضي والبلوك تشين والميتافيرس وغيرها من التقنيات الحديثة.

وقع المذكرة عمران خان رئيس الجامعة، وعبد الرحمن محمد النعيمي مدير عام دائرة البلدية، بحضور عدد من مسؤولي الجهتين. وقال عمران خان إن جميع الجهات والدوائر والمؤسسات العاملة في الإمارة تهدف لتكثيف الجهود وتقديم الخدمات المشتركة وتبادل المعارف الإيجابية والتجارب النوعية، لتعزيز ريادة الإمارة في مختلف المجالات.

وقال عبد الرحمن النعيمي إن الدائرة تفخر بعلاقاتها مع الجهات العاملة في مجال التعليم وصقل المهارات وتنمية الخبرات،ساعية لتوحيد الجهود المشتركة بين الطرفين لخدمة الجميع وتحقيق الأهداف المنشودة.

وأكد حرص الدائرة على تحقيق الشراكة الاستراتيجية المثمرة من خلال وضع أطر العمل الرئيسة المشتركة والتنسيق المتبادل، للاستفادة من خبرات الطرفين، بجانب تبادل الدراسات والبحوث.

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