جلسة حوارية حول سلامة المركبات الكهربائية والذكية

المصدر: دبي ـ البيان

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نظمت شرطة دبي ممثلة بمركز شرطة نايف جلسة حوارية بعنوان «سلامة المركبات الكهربائية والذكية في إمارة دبي»، وذلك في نادي ضباط الشرطة، بتوجيهات من معالي الفريق عبد الله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي، وبالتعاون مع عدد من شركات السيارات، بحضور اللواء الدكتور عبد القدوس عبد الرزاق العبيدلي، مساعد القائد العام لشؤون التميز والريادة، اللواء خبير خليل إبراهيم المنصوري، مساعد القائد العام لشؤون البحث الجنائي، واللواء عبد الله علي الغيثي، مساعد القائد العام لشؤون العمليات، واللواء علي عتيق بن لاحج، مساعد القائد العام لشؤون المنافذ بالوكالة، واللواء سيف مهير المزروعي، مدير الإدارة العامة للمرور، ومديري الإدارات العامة ومراكز الشرطة وعدد من الضباط، وممثلي شركات السيارات.

وتناولت الجلسة العديد من المحاور منها مستقبل السيارات الذكية والكهربائية، وثقافة ملاك السيارات الذكية والكهربائية بعد امتلاكها، ومدى استناد النيابة العامة على التصوير الموجود في السيارات الذكية والكهربائية كدليل قانوني، والشروط والضوابط اللازمة لفحص السيارات المراد تسجيلها وتجديدها، وإجراءات الأمن والسلامة بعد وقوع الحادث، ومواصفات السيارات الكهربائية والذكية في منطقة الخليج، الإطفاء الذاتي للسيارات بعد وقوع الحادث.

ورحب العقيد خبير عمر موسى عاشور، مدير مركز شرطة نايف بالنيابة، بالحضور في الجلسة، مؤكداً الحرص على تعزيز الشراكة مع الشركاء في مختلف المجالات من خلال عقد ورش عمل وحلقات نقاشية، تسهم في وضع الحلول للتحديات.

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