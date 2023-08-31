رئيس الدولة ونائباه يعزّون سلطان عمان في وفاة رحمة البوسعيدية

المصدر: وام

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بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، برقية تعزية إلى أخيه السلطان هيثم بن طارق سلطان عمان الشقيقة، عبَّر فيها عن خالص تعازيه وصادق مواساته في وفاة السيدة رحمة بنت حمود بن أحمد البوسعيدية.

كما بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء وزير ديوان الرئاسة، برقيتي تعزية مماثلتين إلى السلطان هيثم بن طارق سلطان عمان الشقيقة.

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