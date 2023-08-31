«إسلامية دبي» تبين خطورة التدخل في شؤون الغير عبر صفحات التواصل الاجتماعي

المصدر: وام

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أكدت إدارة الإفتاء بدائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري فى دبي على خطورة بث الفتاوى العشوائية عبر قنوات التواصل الاجتماعي وضرورة الرجوع إلى القنوات الرسمية بالدولة للحصول على الفتاوى الرسمية وما لهذا الإجراء من الآثار السلبية في هدم الأسر ونشر أصول شرعية لا تمت لدين الإسلام السمح.

وشددت دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري على أن تناقل أخبار الناس والانشغال بها وتضخيم مشكلاتهم بالقيل والقال منافية لمبادئ وقيم ديننا السمحة التي حثت على ضرورة الالتزام بآداب وأخلاقيات الإسلام التي تنظم العلاقة بين الناس إذ وضعت شريعتنا الغراء سياجا منيعا من القيم والتعاليم والأحكام الصارمة مراعية خلالها حرمات وخصوصية الآخرين.

ولفتت الدائرة إلى خطورة نشر صور انتهاك خصوصيات الغير في الآونة الأخيرة عبر مواقع التواصل الاجتماعي وتتبع ونشر الشائعات والأكاذيب والاعتداء على الخصوصية مشددة على أن منظومة الإسلام الحضارية لحماية خصوصيات الناس تبدأ بأدب رفيع هو أدب الاستئذان واحترام حرمات البيوت وخصوصية المقيمين فيها وهناك مواضع كثيرة في القرآن الكريم تحث على هذا المبدأ العظيم.

وأوضح طارق العمادي رئيس قسم الإفتاء بالدائرة مدى الأذية والضرر الذي يتسبب به من يتدخل في أمور الآخرين والأولى بالعاقل أن يربأ بنفسه عن مثل هذا المنزلق الخطير، مشيرا إلى أن ضعاف النفوس وجدوا بغيتهم مع انتشار وسائل التواصل وبدلا من استثمار هذه النعمة في الخير جعلوها أداة لنشر الخصوصيات وهتك الحرمات بسبب انشغالهم بما لا يعنيهم حيث يبقى المتدخل فيما لا يعنيه هو أشد الناس خسرانا.

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