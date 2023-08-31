شرطة دبي تعزز مهارات سائقي مركبات الإسعاف للتعامل مع مختلف الحوادث

المصدر: دبي - البيان

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افتتح العميد خبير جمعة بطي بن درويش الفلاسي، مدير الإدارة العامة للنقل والإنقاذ بالنيابة، برنامجاً تدريبياً لقيادة السيارات لمسؤولي مركبات الإسعاف، والذي تنظمه شرطة دبي ممثلة في إدارة التأمينات في الإدارة العامة للنقل والإنقاذ، بالتعاون مع مؤسسة دبي لخدمات الإسعاف، بحضور العقيد سميرة عبدالله آل علي، مدير إدارة التأمينات، والعقيد خالد إبراهيم الحمادي، مدير إدارة البحث والإنقاذ.

وقال العميد جمعة الفلاسي، إن البرنامج التدريبي لسائقي سيارات الإسعاف يأتي ضمن مبادرة «نجوم القيادة الآمنة»، الذي أطلقته القيادة العامة لشرطة دبي بهدف حث السائقين على الالتزام، وبذل المزيد من الجهود للارتقاء بمستوى أدائهم، لتعزيز السلامة المرورية على الطرق، حيث تم تطبيق البرنامج على مسؤولي الدوريات في شرطة دبي في السنوات الماضية، والآن تم نقل التجربة إلى سائقي مركبات الإسعاف في مؤسسة دبي لخدمات الإسعاف، بتوجيهات معالي القائد العام لشرطة دبي، بهدف تعزيز مهارات سائقي مركبات الإسعاف للتعامل مع شتى الظروف.

ومن جانبها أكدت العقيد سميرة آل علي حرص شرطة دبي على تبني هذا النوع من البرامج والدورات التدريبية المستمرة، بما يضمن الوصول إلى أعلى درجات الجاهزية في مختلف الظروف والتحديات، وتحقيق أعلى مؤشر استجابة.

وقالت العقيد آل علي، إن البرنامج التدريبي يهدف إلى تأهيل سائقي سيارات الإسعاف على قيادة المركبات باحترافية عالية في مختلف أنواع الحوادث والتحديات المختلفة، ليكون سائق مركبة الإسعاف مؤهلاً بصورة مهنية وفنية عالية لتأدية واجباته بكل كفاءة واقتدار.

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