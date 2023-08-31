مليارا درهم أرباح «الإمارات العالمية للألمنيوم» النصفية

المصدر: دبي – البيان

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أعلنت شركة الإمارات العالمية للألمنيوم، أكبر منتج للألمنيوم عالي الجودة في العالم وأكبر شركة صناعية في دولة الإمارات، خارج قطاع النفط والغاز، عن تحقيق أداء مالي تنافسي في قطاع الألمنيوم خلال النصف الأول من عام 2023 مع تحسن ظروف السوق، حيث بلغ صافي الأرباح ملياري درهم (533 مليون دولار)، مقارنة بـ 5,9 مليارات درهم (1,6 مليار دولار) في النصف الأول من عام 2022، فيما بلغ صافي الربح 1,5 مليار درهم (409 مليون دولار) في النصف الثاني من عام 2022، بعد الاعتراف بخسارة انخفاض في القيمة قدرها 1,1 مليار درهم (288 مليون دولار) لأصول التعدين والمعدات في شركة غينيا ألومينا كوربوريشن.

وبلغت الأرباح المعدلة قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك 4,2 مليارات درهم (1,1 مليار دولار) في النصف الأول من عام 2023، مقارنة بـ 7,6 مليارات درهم (2,1 مليار دولار) في النصف الأول من عام 2022 و4,8 مليارات درهم (1,3 مليار دولار) في النصف الثاني من عام 2022.

وبلغ هامش الأرباح المعدلة قبل خصم الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك في قطاع الألمنيوم في الشركة 27%، حيث واصلت الشركة التقدم على أقرانها على مستوى العالم. وفي ظل ظروف السوق الاستثنائية خلال النصف الأول من عام 2022، بلغ هامش الأرباح المعدلة قبل خصم الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك 41%، فيما بلغ 28% في النصف الثاني من عام 2022.

ووصل متوسط سعر طن معدن الإمارات العالمية للألمنيوم في بورصة لندن 2,359 دولاراً للطن خلال الفترة، مقارنة بـ 3,063 دولاراً للطن خلال النصف الأول من عام 2022 و2,392 دولاراً للطن خلال النصف الثاني من عام 2022.

ظروف السوق

وقال عبد الناصر بن كلبان، الرئيس التنفيذي لشركة الإمارات العالمية للألمنيوم: «نهدف في شركة الإمارات العالمية للألمنيوم إلى تحقيق أداء تنافسي في قطاع الألمنيوم طوال الدورة الاقتصادية، وقد بلغنا هذا الهدف في النصف الأول من عام 2023، حيث حققنا نتائج مالية قوية مع تحسن ظروف السوق من التقلبات الكبيرة على مدار السنوات الأخيرة، ما يعكس مرونة الشركة ونهجها الاستراتيجي».

وأضاف: «أنا على يقين من أننا سنواصل قدرتنا التنافسية في النصف الثاني، حيث نستفيد من جهودنا على مدار السنوات الماضية لتعزيز إيراداتنا وتقليل تكاليفنا، والتركيز على التميز التشغيلي، وترسيخ شراكاتنا مع عملائنا العالميين».

من جانبه قال زهير الرجراجي، الرئيس التنفيذي للشؤون المالية في شركة الإمارات العالمية للألمنيوم: «تمكّنا من تحسين ميزانيتنا العمومية لتحقيق النمو المستقبلي بفضل أدائنا القوي المستمر وتوفير التكاليف عبر برنامج التحول متعدد السنوات»نجاح«وتوليد التدفقات النقدية الكبيرة. إضافة إلى ذلك، نرى فرصاً كبيرة لزيادة إنتاجنا الأولي وتطوير أعمالنا في إعادة التدوير على المدى الطويل، حيث يمكننا الاستفادة من هذه الفرص بفضل سجلنا الحافل بالتوسع الاستراتيجي وخبرتنا التشغيلية وقوتنا المالية».

خفض المديونية



وقامت شركة الإمارات العالمية للألمنيوم بسداد بعض ديونها مقدماً بقيمة 2,9 مليار درهم (800 مليون دولار) خلال النصف الأول من عام 2023، وذلك في إطار مواصلة تنفيذ استراتيجية الشركة لخفض المديونية وتعزيز مركزها المالي وتحقيق النمو المستقبلي. ووصل إجمالي ديون الإمارات العالمية للألمنيوم المسددة مقدماً حتى الآن 9,4 مليار درهم (2,6 مليار دولار) منذ منتصف العام 2021. وتبلغ الديون المستحقة على شركة الإمارات العالمية للألمنيوم حالياً 14,4 مليار درهم (3,9 مليار دولار)، بينما يوجد لدى شركة غينيا ألومينا كوربوريشن تمويل مشروع قائم بقيمة 2,3 مليار درهم (614 مليون دولار) يتم تسديده على دفعات. وبلغت نسبة صافي ديون الشركة إلى الأرباح المعدلة قبل خصم الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك 1,6x في نهاية يونيو 2023.

وكان إنتاج شركة الإمارات العالمية للألمنيوم في كل مراحل سلسلة القيمة الخاصة بالألمنيوم إما متماشياً مع الإنتاج في النصف الأول من عام 2022 أو متقدماً عليه قليلاً، ولكنه أقل من الأداء القياسي في النصف الثاني من عام 2022 بسبب الانخفاض الموسمي في الإنتاج وعمليات الصيانة المخطط لها.

مبيعات المعدن المصبوب



وارتفعت مبيعات شركة الإمارات العالمية للألمنيوم من المعدن المصبوب بنسبة 1% لتصل إلى 1,32 مليون طن، مقارنة بـ 1,31 مليون طن في النصف الأول من عام 2022. وفي النصف الثاني من عام 2022، باعت شركة الإمارات العالمية للألمنيوم 1,41 مليون طن من الألمنيوم المصبوب. وقد بلغ عدد عملاء الشركة حول العالم 383 عميلاً خلال النصف الأول من عام 2023.

انخفضت مبيعات المنتجات ذات القيمة المضافة أو «الألمنيوم عالي الجودة» بنسبة 5% لتصل إلى 1,02 مليون طن مقارنة بـ 1,07 مليون طن في النصف الأول من عام 2022 و1,06 مليون طن في النصف الثاني من عام 2022. وشكّل «الألمنيوم عالي الجودة» 77% من إجمالي المبيعات، مقارنة بـ 82% في النصف الأول من عام 2022 و75% في النصف الثاني من عام 2022، مع انخفاض الطلب على قضبان السحب. وقد ركزت الشركة على تحسين مساهمة المبيعات في الأرباح قبل خصم الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك من خلال مبيعات المنتجات غير ذات القيمة المضافة في الأسواق العالمية بعلاوات سعرية قوية مع الحفاظ على أو زيادة حصتها السوقية النسبية من «الألمنيوم عالي الجودة» في الأسواق والقطاعات الرئيسية.

إضافة إلى ذلك، ارتفعت مبيعات الشركة للعملاء المحليين لتصل إلى 148 ألف طن، بنسبة قدرها 11% من إجمالي المبيعات، ما يعكس الأداء القوي نسبياً لاقتصاد دولة الإمارات. وفي النصف الأول من عام 2022 بلغت المبيعات المحلية 141 ألف طن، أما في النصف الثاني من عام 2022 فقد بلغت المبيعات المحلية 127 ألف طن.

إنتاج الألومينا



وكان إنتاج الألومينا في مصفاة الطويلة متماشياً مع النصف الأول من عام 2022 حيث بلغ 1,15 مليون طن، مقارنة بـ 1,28 مليون طن في النصف الثاني من عام 2022. وخلال النصف الأول من عام 2023، أُغلقت المصفاة لإجراء أعمال الصيانة المخطط لها والتي أكملتها الشركة بنجاح. وتم توريد جميع الألومينا المنتجة إلى مصاهر الشركة، مما أدى إلى تلبية 45% من إجمالي متطلبات الشركة من الألومينا خلال هذه الفترة.



وفي غينيا، زادت صادرات البوكسيت بنسبة 6% مقارنة بالنصف الأول من عام 2022 لتصل إلى 6,87 مليون طن، منخفضة بقليل عن النصف الثاني من عام 2022، بسبب زيادة الإنتاج في نهاية عام 2022 في غينيا ألومينا كوربوريشن لتلبية طلبات العملاء.

خلال النصف الأول من عام 2023، حصلت غينيا ألومينا كوربوريشن التابعة للإمارات العالمية للألمنيوم على أول شهادة في جمهورية غينيا من مبادرة رعاية الألمنيوم لأدائها المتميز في مجال الاستدامة، والتي تعد معياراً عالمياً في قطاع صناعة الألمنيوم للحوكمة والبيئة والمسؤولية المجتمعية. وقد حصل موقع الطويلة التابع للشركة على شهادة مبادرة رعاية الألمنيوم في العام 2019، فيما حصل موقع الشركة في جبل علي على هذه الشهادة في العام 2021، كما حصلت مصفاة الطويلة للألومينا على شهادة مبادرة رعاية الألمنيوم للاستدامة بعد نهاية النصف الأول من هذا العام، ما يعني حصول جميع أصول الشركة التشغيلية على مستوى العالم على شهادات الأداء المتميز في الاستدامة.



وخلال النصف الأول من عام 2023، وقعت شركة الإمارات العالمية للألمنيوم اتفاقية طويلة الأجل لتوريد الألومينا مع شركة ألكوا. تمتد الاتفاقية الجديدة لثماني سنوات ابتداءً من العام 2024، وستتيح لشركة الإمارات العالمية للألمنيوم شراء حوالي 15,6 مليون طن متري من الألومينا من غرب أستراليا، ما يجعل شركة ألكوا أكبر مورد ألومينا للإمارات العالمية للألمنيوم كطرف ثالث.

وبلغ معدل تكرار الإصابات القابلة للتسجيل في شركة الإمارات العالمية للألمنيوم 1.55 لكل مليون ساعة عمل. وتم رصد إصابة واحدة فقط مضيعة للوقت خلال هذه الفترة، وقد تعافى منها الموظف بشكل كامل.

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