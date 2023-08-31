سلطان النيادي يجري تجربة على بدلة العودة إلى الأرض

المصدر: دبي - سعيد الوشاحي

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نشر رائد الفضاء الإماراتي سلطان النيادي عبر حسابه في موقع التواصل الاجتماعي «X» «تويتر سابقاً» فيديو يوضح فيه تجربة بدلة سبيس إكس للتأكد من مقاساتها، وذلك في إطار استعدادات العودة إلى لأرض.

وقال النيادي: نحن على بعد أيام قليلة عن العودة إلى الأرض، وحالياً أقوم بقياس بدلة سبيس إكس بعد ارتدائها قبل 6 أشهر خلال رحلة الصعود إلى الفضاء، وذلك للتأكد من مقاساتها لتناسب الجسم وإجراء التعديلات إذا تطلب الأمر، واستعرض النيادي طريقة ارتداء البدلة التي حملت في جوانبها شعار مركز محمد بن راشد للفضاء وعلم دولة الإمارات العربية المتحدة.

قطعة واحدة

وتتميز البدلة التي استعرضها النيادي بأنها غير مجزأة، من الخوذة إلى الحذاء، ومروراً بالقفازات، حيث تعتبر قطعة واحدة يرتديها رواد الفضاء، كما أنها مضادة للحرائق، وتتميز بخوذة بلاستيكية مطبوعة بتقنية ثلاثية الأبعاد، وقفازات ملائمة لاستخدام شاشات اللمس، إضافة إلى احتوائها على نظام لحماية الأذن من الضوضاء أثناء عمليات الانطلاق للفضاء وإعادة الدخول للأرض، وتتصف البدلة بأنها أخف وزناً، وتتميز بشكل مختلف للخوذة، حيث أصبحت ذات حجم أقل، وفيها سحاب بدلاً من القفل، كما كان في التقليدية، والقفازات ملائمة لاستخدام شاشات اللمس أيضاً، خلال رحلة العودة عبر مركبة «دراغون»، كما صُممت الخوذة لتوفر الراحة لرواد الفضاء داخل المركبة.

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