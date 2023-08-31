سلسلة «لقاء من الفضاء» تستقطب 10500 شخص

المصدر: دبي - البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

أعلن مركز محمد بن راشد للفضاء، أمس، أن أكثر من 10500 ما بين طلاب ومحبين للفضاء، حضروا سلسلة «لقاء من الفضاء»، والتي شهدت اتصالات مرئية مباشرة ولاسلكية مع رائد الفضاء سلطان النيادي من محطة الفضاء الدولية.

استمر كل اتصال مرئي لمدة 20 دقيقة، بينما تواصل رائد الفضاء الإماراتي لمدة 10 دقائق مع حضور كل جلسة من جلسات الاتصال اللاسلكي، مما أسفر عن تفاعل وتبادل للمعلومات لقرابة 5 ساعات بين الجمهور والنيادي.

وشهدت الأحداث المختلفة لسلسلة «لقاء من الفضاء» حضور عدد من الشيوخ، بمن فيهم سمو الشيخ سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي، نائب حاكم الشارقة، وسمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي، ولي عهد عجمان، وسمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي، ولي عهد الفجيرة، وسمو الشيخ محمد بن سعود بن صقر القاسمي، ولي عهد رأس الخيمة، والفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الداخلية ومعالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير التسامح والتعايش، بالإضافة إلى عدد من كبار المسؤولين بالدولة.

كما شهدت نسخة الولايات المتحدة الأمريكية حضور معالي يوسف العتيبة، سفير الإمارات في الولايات المتحدة، وعدد من الدبلوماسيين إلى جانب مسؤولين حكوميين أمريكيين حاليين وسابقين، بينما حضر نسخة موريشيوس، إيدي بواسيزون، نائب رئيس جمهورية موريشيوس، وعدد من الوزراء وكبار المسؤولين.

تفاعل كبير

وتعليقاً على نجاح هذه السلسلة، قال حمد عبيد المنصوري، رئيس مجلس إدارة مركز محمد بن راشد للفضاء: «التفاعل الكبير مع سلسلة لقاء من الفضاء يعكس روح الحماس والطموح لدى دولتنا، وتؤكد هذه السلسلة دور الإمارات كمصدر للعلم والابتكار والأمل في المنطقة، مما يعزز إرثنا ليس فقط في سجل استكشاف الفضاء ولكن أيضًا في عقول الشباب الطموح. مهمة سلطان النيادي والتزامنا المستمر في مجال استكشاف الفضاء هو رسالة إلى العالم بأن دولة الإمارات تتقدم بلا هوادة نحو مستقبل لا يعرف المستحيل».

وقال سالم حميد المري، المدير العام لـمركز محمد بن راشد للفضاء: «الحماس وعدد المشاركين في سلسلة لقاء من الفضاء يعكسان بوضوح أهمية مهمة سلطان النيادي، فالتفاعل مع المجتمع، وخاصة الشباب، هو جوهر استراتيجية مركز محمد بن راشد للفضاء، حيث إننا نستهدف تعزيز ثقافة التعلم والإلهام والفضول لدى شبابنا».

ونظم مركز محمد بن راشد للفضاء نحو 12 اتصالًا مرئيًا، أُقيمت في دبي أوبرا، ومتحف المستقبل، وجامعة محمد بن راشد للطب والعلوم الصحية في دبي، وجامعة الإمارات العربية المتحدة في العين، ومتحف اللوفر أبوظبي، وكليات التقنية العليا في رأس الخيمة، وقاعة الإمارات في عجمان، أكاديمية الشارقة لعلوم وتكنولوجيا الفضاء والفلك بإمارة الشارقة، ومركز الفجيرة الإبداعي في الفجيرة، وجامعة أم القيوين في إمارة أم القيوين، بينما تمت النسختان الدوليتان في الولايات المتحدة وموريشيوس.

بالإضافة إلى ذلك، تم إجراء 7 اتصالات لاسلكية في مركز محمد بن راشد للفضاء، ومدرسة مشيرف، ومدرسة جيمس ويلينجتون الدولية، ومكتبة محمد بن راشد، وجمعية الإمارات لهواة اللاسلكي.

وكانت سلسلة «لقاء من الفضاء» تجربة جذابة للتفاعل المباشر بين الجمهور والنيادي، حيث امتد كل حدث لأكثر من ساعة، يبدأ بسلسلة من العروض والفيديوهات حول حياة رواد الفضاء، وأطول مهمة فضائية في تاريخ العرب، وتفاصيل حول مهمات الفضاء، يليها اتصال مباشر لمدة 20 دقيقة بين النيادي والحضور.

فرصة

وأتاحت هذه السلسلة التفاعلية فرصة التعرف إلى تفاصيل الحياة على متن محطة الفضاء الدولية، حيث دارت أغلب الأسئلة الموجهة إلى النيادي حول روتينه اليومي، والتجارب العلمية الرائدة التي أجراها على متن المحطة، ووسائل اتصاله مع أحبائه على الأرض، والتحديات التي واجهها للتكيف مع بيئة الجاذبية الصغرى في الفضاء، وأمور أخرى.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز