سفير الإمارات يقدم أوراق اعتماده إلى رئيس جمهورية القُمر

المصدر: (موروني ــ وام)

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قدم جمعة راشد الرميثي، أوراق اعتماده إلى عثمان غزالي، رئيس جمهورية القُمر المتحدة، سفيراً لدولة الإمارات لدى الجمهورية، وذلك خلال مراسم عقدت في القصر الرئاسي في العاصمة موروني.

ونقل الرميثي تحيات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء وزير ديوان الرئاسة، للرئيس غزالي. ومن جانبه، حمّل غزالي السفير تحياته إلى قيادة الإمارات.

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