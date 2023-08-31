أحمد مصبح: نقلة نوعية في تطور التجارة الخارجية

المصدر: دبي - البيان

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قال أحمد محبوب مصبح، المدير العام لجمارك دبي الرئيس التنفيذي لمؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة: «يمثل الإنجاز الاقتصادي الجديد الذي حققته دولة الإمارات والمتمثل في الارتفاع الكبير لقيمة التجارة الخارجية غير النفطية لدولة الإمارات لتصل إلى تريليون و239 مليار درهم خلال ستة أشهر فقط من العام الحالي نقلة نوعية في مسار تطور قطاع التجارة الخارجية الذي يعد من الركائز الأساسية للتنمية الاقتصادية في الإمارات، حيث تقدمت الدولة بسرعة نحو تحقيق أهدافها الطموحة في التجارة الخارجية التي ستتجاوز قيمتها بإذن الله هذا العام 2.5 تريليون درهم».

وأكد أن جمارك دبي ستواصل العمل على الارتقاء بمستوى خدماتها الجمركية إلى أفضل المستويات دعماً لتقدم التجارة الخارجية وتطور الاقتصاد الوطني لدولة الإمارات.

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