آل صالح: تجارتنا تختصر الإنجاز السنوي في 6 أشهر

المصدر: دبي - البيان

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قال معالي عبدالرحمن صالح آل صالح، المدير العام لدائرة المالية في حكومة دبي، إن أرقام التجارة الخارجية غير النفطية لدولة الإمارات في الأشهر الستة الأولى من العام الجاري تختصر إنجاز عام كامل وتشكّل «خير تعبير عن الواقع الاقتصادي المبشّر الذي نعيشه اليوم، والذي كان صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، بشرنا به، وبأن العام 2023 سيكون العام الاقتصادي الأقوى للدولة في تاريخها».

وأضاف أن رؤية القيادة الرشيدة، والتوجيهات السامية من صاحب السمو رئيس مجلس الوزراء، والمتابعة المستمرة من الوزراء والمسؤولين الحكوميين، قادت إلى تحقيق ارتفاعات غير مسبوقة في الواردات والصادرات غير النفطية مع أكبر الشركاء التجاريين في العالم.

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