«تنمية المجتمع بدبي» تروّج لمنتجات كبار المواطنين

المصدر: دبي ـ البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

نظمت هيئة تنمية المجتمع في دبي، بالتعاون مع هيئة الثقافة والفنون، معرض «اليكة» للترويج لمنتجات كبار المواطنين وحرفهم التقليدية، وتعريف أكبر شريحة من أفراد المجتمع بالمنتجات اليدوية المنزلية الموروثة التي يتقنها كبار المواطنين وتعبر عن تاريخ وثقافة الدولة.

وتضمن المعرض، الذي أقيم في حي الفهيدي التاريخي، عرضاً للأقمشة التراثية المحاكة يدوياً، والمجوهرات التقليدية، والمداخن والعطور المصنعة منزلياً والبهارات والقهوة العربية التي تتقن كبيرات المواطنات خلطها بنسب متوازنة منزلياً، فضلاً عن الملابس التقليدية والمخاوير المطرزة يدوياً.

وبين مهند سعيد، مدير إدارة كبار المواطنين في هيئة تنمية المجتمع أن الهيئة تهدف من خلال هذه الفعالية إلى تعزيز دمج كبار المواطنين وتوسيع الاستفادة من خبراتهم وموروثهم الثقافي في التعريف بتاريخ الدولة وخصوصية تقاليدها ومنتجاتها.

وقال: «تسهم هذه الفعاليات في مد جسور التواصل بين الأجيال، وربط الماضي بالحاضر مع قدرتها على توفير فرص لتمكين كبار المواطنين والترويج لمنتجاتهم المنزلية بين أكبر شريحة من أفراد المجتمع، إضافة إلى السياح الذين يرتادون منطقة حي الفهيدي بشكل كبير».

وعن إطلاق مسمى المعرض أضاف أن: «اليكة هي أحد مسميات اللؤلؤ، وتعني حبة اللؤلؤ الصغيرة وكاملة الاستدارة، وقد تم اختيار هذا الاسم لمعرض منتجات كبار المواطنين تأكيداً على أنهم الثروة الحقيقية لدينا، وأن موروثنا الذي يحملونه هو كنز نفخر به ونسعى للحفاظ عليه في ذاكرة الأجيال».

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز