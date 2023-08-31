ميثاء الشامسي: شراكات القطاعين الحكومي والخاص تعزز البحث العلمي

المصدر: الشارقة - وام

ت + ت - الحجم الطبيعي

أكدت معالي الدكتورة ميثاء بنت سالم الشامسي وزيرة الدولة ومستشارة سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية «أم الإمارات»، ضرورة إنشاء شراكات لنجاح عملية البحث العلمي بين الجامعات والمراكز البحثية والمؤسسات الحكومية والقطاع الخاص، سواء على المستوى المحلي أو الإقليمي أو الدولي من خلال المشاركة في المؤتمرات العلمية التي تركز على تبادل الأفكار والقضايا المهمة ونتائج الأبحاث في جميع المجالات.

جاء ذلك خلال مشاركتها في فعاليات المنتدى الرابع للمرأة في البحث العلمي تحت شعار: «قوة: نحو تمكين مستدام للمرأة في البحث العلمي والابتكار»، والذي تنظمه جامعة الشارقة لمدة يومين، تحت رعاية سمو الشيخ سلطان بن أحمد القاسمي، نائب حاكم الشارقة رئيس جامعة الشارقة.

ونقلت معالي الدكتورة ميثاء الشامسي تحيات سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك وتهنئتها لكل النساء في دولة الإمارات بمناسبة يوم المرأة الإماراتية.

وأضافت، إن انعقاد المنتدى يأتي ليواكب التطورات المتلاحقة في البحث العلمي، لاسيما أن الاهتمام بمشاركة المرأة وتفعيل دورها في هذا المجال أصبحت له أولوية استراتيجية لتقدم الدول وتعزيز قدراتها التنافسية، مشيرة إلى أنه ووفق رؤى القيادة وجهود سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك وتبنيها لاستراتيجيات مستقبلية؛ استطاعت أن تحقق للمرأة الكثير من الإنجازات في كافة المجالات.

من جانبه، أشاد الدكتور حميد مجول النعيمي مدير جامعة الشارقة في كلمته الافتتاحية، بالدعم المستمر من سمو الشيخ سلطان بن أحمد القاسمي نائب حاكم الشارقة رئيس الجامعة، ورفع أسمى آيات الشكر والعرفان لرعاية سموه للمنتدى في نسخته الرابعة، وقال: «إن تنظيم المنتدى يأتي من منطلق حرص الجامعة على تعزيز دور المرأة في مجال البحث العلمي، وتشجيعها على اكتساب العلوم والمعارف والتميز في شتى الميادين للمساهمة في التنمية العالمية».

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز