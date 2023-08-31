محمد الشرقي يدعو الباحثين للاهتمام بالتدوين والتأريخ

المصدر: الفجيرة - وام

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التقى سمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي ولي عهد الفجيرة، في مكتبه بالديوان الأميري، الدكتور عبدالحليم المدني، مؤلف كتاب «أوراق في الطاقة والمال والتنمية في الخليج العربي».

واطلع سموه، خلال اللقاء، على محتويات الكتاب وأبرز فصوله التي تستعرض أهمية الدراسات التاريخية والبحوث التي تخص منطقة الخليج العربي بآثارها ومكتشفاتها التاريخية، ودورها في توثيق التاريخ وحفظه.

وتسلم سمو ولي عهد الفجيرة، نسخة من الكتاب، مشيداً بمضمونه وما يطرحه من أفكار ومواضيع هامة تتعلق بتاريخ دولة الإمارات ومنطقة الخليج العربي، ونوّه سموه إلى ضرورة اهتمام الكُتاب والباحثين بالتدوين والتأريخ لتمكين الأجيال المتعاقبة من معرفته وفهمه ودراسته.

وعبر الدكتور عبدالحليم المدني، عن شكره وتقديره لسمو ولي عهد الفجيرة على الاستقبال، ودعم سموّه للمؤلفين والباحثين في مختلف المجالات التي ترتقي بمعرفة أفراد المجتمع ووعيهم. وحضر اللقاء، الدكتور أحمد حمدان الزيودي مدير مكتب سمو ولي عهد الفجيرة.

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